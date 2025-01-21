У Раді зареєстрували законопроєкт про податок на всі посилки з-за кордону — Finance.ua

У Раді зареєстрували законопроєкт про податок на всі посилки з-за кордону Сьогодні 14:34 — Особисті фінанси

У Раді зареєстрували законопроєкт про податок на всі посилки з-за кордону

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про оподаткування посилок з-за кордону будь-якої вартості.

Про це свідчить проєкт № 12 430 на сайті ВР.

Авторами законопроєкту вказані голова фінансового комітату Ради Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу») та його колеги по правлячій партії, зокрема Мар’яна Безугла, Максим Бужанський тощо.

Текст документу поки не оприлюднений на сайті, проте раніше Гетманцев розповідав про його суть.

За словами чиновника, ряд законопроєктів щодо оподаткування імпорту посилок було подано за вимогою бізнесу.

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Законопроєктами пропонується визначити, що:

громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари надсилаються на їх адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети;

товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості; при цьому, ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише у разі, якщо їх вартість вище 150 євро.

Як планують оподатковувати

Також пропонують, за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару.

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