Гетманцев пропонує ввести податки на всі посилки з-за кордону — Finance.ua

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Гетманцев пропонує ввести податки на всі посилки з-за кордону

Особисті фінанси
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Гетманцев пропонує ввести податки на всі посилки з-за кордону
Гетманцев пропонує ввести податки на всі посилки з-за кордону
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев за вимогою бізнесу подав на реєстрацію ряд законопроєктів щодо оподаткування імпорту посилок.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
За його словами, тексти законопроєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями. Ідеться про Американську торговельну палату в Україні, Європейську Бізнес Асоціацію, Федерацію роботодавців України, Асоціацію підприємств інформаційних технологій України, Українську Раду Бізнесу та інших.

Що передбачають документи

Законопроєктами пропонується визначити, що:
  • громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари надсилаються на їх адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети;
  • товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості; при цьому, ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише у разі якщо їх вартість вище 150 євро.
ПДВ нараховується на посилки вартістюМито нараховується на посилки вартістю
Некомерційна посилка від фізособивід 45 євровід 150 євро
Усі інші міжнародні посилкивід 1 центавід 150 євро
З метою полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується:
  • за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;
  • запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС; при цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.
«Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур. Пропоную колегам підтримати ініціативу бізнесу та долучитися до підписання законопроєктів (картки 1 783 273, 1 783 307)», — підсумував Гетманцев.
Нагадаємо, раніше Гетманцев вже заявляв, що норма про несплату ПДВ при отриманні поштового відправлення з-за кордону вартістю менше 150 євро повинна бути виключена з законодавства. «Спілкуючись із бізнесом, я не чув іншого підходу — пільга у вигляді 150 євро повинна бути прибрана. Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо його, зволікати не будемо. Незважаючи на те, що певний прошарок нашого населення буде незадоволений», — наголошував нардеп.
На його переконання, наявність норми про незастосування ПДВ до поштових посилок з-за кордону на суму до 150 євро вносить «перекоси в оподаткуванні».
За матеріалами:
Finance.ua
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