Гетманцев пропонує ввести податки на всі посилки з-за кордону — Finance.ua

Гетманцев пропонує ввести податки на всі посилки з-за кордону Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Гетманцев пропонує ввести податки на всі посилки з-за кордону

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев за вимогою бізнесу подав на реєстрацію ряд законопроєктів щодо оподаткування імпорту посилок.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, тексти законопроєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями. Ідеться про Американську торговельну палату в Україні, Європейську Бізнес Асоціацію, Федерацію роботодавців України, Асоціацію підприємств інформаційних технологій України, Українську Раду Бізнесу та інших.

Що передбачають документи

Законопроєктами пропонується визначити, що:

громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари надсилаються на їх адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети;

товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості; при цьому, ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише у разі якщо їх вартість вище 150 євро.

ПДВ нараховується на посилки вартістю Мито нараховується на посилки вартістю Некомерційна посилка від фізособи від 45 євро від 150 євро Усі інші міжнародні посилки від 1 цента від 150 євро

З метою полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується:

за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;

запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС; при цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.

«Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур. Пропоную колегам підтримати ініціативу бізнесу та долучитися до підписання законопроєктів (картки 1 783 273, 1 783 307)», — підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, раніше Гетманцев вже заявляв , що норма про несплату ПДВ при отриманні поштового відправлення з-за кордону вартістю менше 150 євро повинна бути виключена з законодавства. «Спілкуючись із бізнесом, я не чув іншого підходу — пільга у вигляді 150 євро повинна бути прибрана. Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо його, зволікати не будемо. Незважаючи на те, що певний прошарок нашого населення буде незадоволений», — наголошував нардеп.

На його переконання, наявність норми про незастосування ПДВ до поштових посилок з-за кордону на суму до 150 євро вносить «перекоси в оподаткуванні».

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