В Україні планують ввести оподаткування на всі посилки з-за кордону — Finance.ua

В Україні планують ввести оподаткування на всі посилки з-за кордону Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

В Україні планують ввести оподаткування на всі посилки з-за кордону

Норма про несплату ПДВ при отриманні поштового відправлення з-за кордону вартістю менше 150 євро повинна бути виключена з законодавства.

Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час заходу Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна.

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«Спілкуючись із бізнесом, я не чув іншого підходу — пільга у вигляді 150 євро повинна бути прибрана. Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо його, зволікати не будемо. Незважаючи на те, що певний прошарок нашого населення буде незадоволений», — сказав нардеп.

На його переконання, наявність норми про незастосування ПДВ до поштових посилок з-за кордону на суму до 150 євро вносить «перекоси в оподаткуванні».

«Ми чомусь підтримуємо іноземного товаровиробника. Наш виробник, який виготовляє товари, від продуктів харчування до легкої промисловості, сплачує ПДВ. А той, хто це робить в умовному Китаї, ПДВ не сплачує. З точки зору державної податкової політики це абсолютний нонсенс, безглуздя. Ми гнобимо людей, які тут створюють додану вартість, сплачують податки, на користь людей, яких ми навіть не знаємо», — прокоментував Гетманцев ідею скасувати норму.

Він додав, що держава «дуже запізнилася» з таким рішенням.

Нагадаємо, у 2022 році Рада підняла ліміт оподаткування поштових відправлень з-за кордону зі 100 євро до 150: якщо вартість посилки не перевищувала цієї суми, отримувач не сплачував 20% ПДВ.

Планувалося, що в законопроєкті про підвищення податків, який Кабмін подав до Ради у липні 2024 року, будуть зміни щодо оподаткування поштових посилок. Нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що нижню межу змінять зі 150 євро до 45. Утім, цієї норми в законопроєкті, прийнятому 17 вересня у першому читанні, немає.

Поштовий оператор України Нова пошта висловив сумнів у доцільності введення податку на посилки вартістю до 150 євро. Компанія вважає, що витрати держави на митне оформлення будуть більшими, ніж доходи.

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На думку оператора, збільшення податкового навантаження на громадян призведе до падіння трафіку дрібних посилок.

«У таких відправленнях найчастіше пересилається косметика, аксесуари до гаджетів, дрібна електроніка. Можливість вибору товарів за привабливими цінами у споживачів скоротиться. Від цього бюджет не виграє, тому що люди купуватимуть менше», — вважають у Новій пошті.

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