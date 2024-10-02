Ситуація в Україні потребує підвищення і військового збору, і ПДВ — Гетманцев Сьогодні 16:31 — Казна та Політика

Ситуація в Україні потребує підвищення і військового збору, і ПДВ — Гетманцев

Вирішенням проблеми збору коштів, яких бракує на армію, є підвищення і військового збору, і податку на додану вартість (ПДВ).

Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на форумі «Бізнес і війна», організованому NV у Києві в середу.

«Коли держава приходить до людей і каже: мені не вистачає на армію ось стільки, будь ласка, давайте кожен із нас скинеться на цю святу мету, і потрібно швидко, для цього є тільки дві відповіді на сьогодні — це військовий збір і ПДВ», — сказав він.

«Тільки два ці потужні податки здатні швидко зібрати гроші в бюджет з усіх платників рівно», — додав він.

Гетманцев вважає, що запровадження податків на розкіш малоефективне.

«Коли ми починаємо визначати вичерпний перелік предметів розкоші, ми ніколи не можемо ні з ким домовитися», — зазначив голова комітету.

Він додав, що критику викликали й запропоновані ставки на окремі товари.

«Чому ювелірка мала платити 30%, за автомобілі — 15%, а за квартири та банківське золото — 5%. Ніякої не було аргументації. І, справді, її, напевно, не може бути», — зазначив Гетманцев.

За його словами, третім аргументом проти цих податків був їхній невеликий фіскальний ефект: «Ми отримуємо досить велику групу незадоволених і фіскальний ефект у розмірі трьох-чотирьох мільярдів від запровадження будь-якого з цих видів податків».

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Як вважає голова комітету, підвищення військового збору і ПДВ — це справедливий підхід.

«Аргумент про те, що військовий податок платить тільки білий бізнес, який платить білі зарплати, а ті, хто платить у конвертах, не платять податків, — це правда абсолютно, але це стосується будь-яких податків, абсолютно всіх податків. Тому жодних 100% аргументів на користь або військового збору, або ПДВ немає», — наголосив Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада 17 вересня 2024 року ухвалила в першому читанні доопрацьований ресурсний законопроєкт № 11 416-д про підвищення з 1 жовтня військового збору з 1,5% до 5%;

як передбачається, завдяки включенню до законопроєкту норми про підвищення до 50% податку на прибуток банків і підтримці її Мінфіном запропоновані податкові ініціативи принесуть до держбюджету-2024 58 млрд грн, а до держбюджету-2025 — 137 млрд грн.

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