Працювати «в білу» стане економічно невигідно: бізнес виступив проти підвищення податків — Finance.ua

Працювати «в білу» стане економічно невигідно: бізнес виступив проти підвищення податків Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Працювати «в білу» стане економічно невигідно: бізнес виступив проти підвищення податків

Бізнес виступив проти ухваленого Верховною Радою в першому читанні законопроєкту про підвищення податків і пропонує владі для наповнення бюджету зосередитися на боротьбі з тіньовою економікою та реформуванні митниці.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

Днями Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення податків № 11 416-д. В цій версії передбачається, зокрема, підвищення військового збору до 5% та додаткове оподаткування прибутків банків ставкою до 50%.

«Європейська Бізнес Асоціація активно долучалась до діалогу між бізнесом та Урядом і ВРУ та вже коментувала більшість запропонованих заходів для наповнення держбюджету шляхом встановлення додаткового податкового навантаження на бізнес.

Експерти Асоціації вважають, що будь-яке додаткове оподаткування сумлінного бізнесу, включно з підвищенням військового збору, може спотворити конкурентне середовище, оскільки працювати «в білу» стане економічно невигідно", — йдеться у повідомленні.

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Компанії, що залишаються в тіньовому секторі економіки, отримують економічні переваги порівняно з компаніями, що сплачують податки. Відповідно, у ЄБА припускають, що це змусить частину білого бізнесу мігрувати в тінь, щоб вижити під час війни.

Що пропонує бізнес замість підвищення податків

держбюджет недоотримує близько 400 млрд грн від тіньового сектору. Ця сума відповідає обсягу додаткових коштів, яких наразі не вистачає в держбюджеті. На думку бізнесу, саме дієва боротьба з тіньовим сектором економіки здатна забезпечити стале джерело доходів бюджету та оздоровити економіку. За оцінками дослідження Інституту соціально-економічної трансформації,

Крім того, альтернативою підвищення військового збору, на думку бізнесу, може стати акумулювання коштів завдяки прийняттю економічного бронювання.

Асоціація надавала також ряд ідей щодо альтернативних джерел наповнення бюджету, наприклад, додаткове оподаткування азартних ігор та ринку вживаних авто, скорочення деяких державних видатків.

«Бізнес підтримав ідею Уряду щодо скасування ліміту звільнення від ПДВ товарів до 150 євро, які пересилаються у міжнародних експрес- та поштових відправленнях та оподаткування ПДВ всіх товарів, що ввозяться, крім особистих речей у супроводжуваному і несупроводжуваному багажі», — кажуть у ЄБА.

Наслідки від потенційного підвищення податків

З точки зору ІТ-індустрії пропозиція підвищення податків суперечить ідеї створення правового режиму Дія Сіті, згідно з яким було зафіксовано 25 років незмінних податкових умов.

Зміни умов в Дія Сіті можуть призвести до збільшення собівартості послуг та втрати конкурентоздатності на світовому ринку, потенційного виходу компаній з правового режиму Дія Сіті та навіть до інвестиційної релокації в інші юрисдикції. За оцінками експертів, якщо податкові зміни будуть запроваджені, це може призвести до падіння ІТ-галузі до 30% вже у 2025 році, скорочення кількості робочих місць, зменшення валютної виручки та податкових надходжень.

В контексті пропозиції підвищення ставки податку на прибуток для банків, на думку експертів Асоціації, фіскальний ефект від такого рішення буде нетривалим і суттєво зменшить надходження від виплати дивідендів державних банків вже у наступному році. Таке рішення матиме суттєві негативні наслідки для публічних фінансів. До того ж, запровадження такого зобов’язання ретроспективно є тривожним сигналом для всіх секторів економіки, підкреслить ризиковість регуляторного середовища та знизить бажання інвестувати в Україну.

Різка зміна фіскальної політики може негативно вплинути на забезпечення банків капіталом та створити необхідність докапіталізації. У випадку з державними банками необхідність докапіталізації потягне за собою додаткові видатки з державного бюджету. Тож фіскальний ефект від цього рішення може бути знівельований багатьма довгостроковими негативними наслідками.

«Тож Асоціація хотіла б ще раз звернути увагу на фіскальний потенціал тіньового сектору. Серед опитаних керівників членських компаній Асоціації 35% визначають податкову та митні реформи серед ключових пріоритетних завдань. Нещодавно були прийняті важливі законодавчі зміни, які мають запустити реформу Бюро економічної безпеки та Державної митної служби. Водночас важливо, щоб ці реформи не залишились „на папері“, а були повною мірою втілені в життя. Сподіваємось, що позиція бізнесу буде взята до уваги», — підсумували у Бізнес Асоціації.

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