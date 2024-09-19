Народна депутатка розповіла, як підвищення податків вплине на підприємців та громадян — Finance.ua

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Народна депутатка розповіла, як підвищення податків вплине на підприємців та громадян

Особисті фінанси
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Народна депутатка розповіла, як підвищення податків вплине на підприємців та громадян
Народна депутатка розповіла, як підвищення податків вплине на підприємців та громадян
Народна депутатка України Ніна Южаніна в ефірі телеканалу «Еспресо» розповіла, як підвищення податків вплине на підприємців та громадян.
За її словами, фізичні особи-підприємці першої, другої та четвертої груп, які раніше не платили військовий збір, тепер будуть зобов’язані щомісячно сплачувати 800 грн з кожного.

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«З 1 січня 2025 року, якщо бюджет буде прийнятий у такому вигляді, їм також повертається сплата ЄСВ. Не всі підприємці, які зареєстровані, зараз працюють. Половини їх навіть зараз немає в країні, але всі вони будуть платити до 2 тис. грн щомісячно платежів, яких раніше не платили. Наші підприємці — найактивніші люди, які вміють організовувати процеси і найбільше працюють, доставляючи все необхідне для військових частин. Але їхні можливості зменшаться. Це найбільш критично зараз. Для малого і мікробізнесу це буде відчутно», — сказала вона.
Южаніна додала, що третя група підприємців, як фізичних, так і юридичних осіб, платитиме податок з обороту, який зросте з 5% до 6%. Крім того, будуть введені авансові платежі для точок роздрібної торгівлі пальним.
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«Це може негативно вплинути на компанії, які вже платять податки прозоро і в повному обсязі», — пояснила депутатка.
За словами нардепки, військовий збір зросте до 5%.
«З кожної заробітної плати буде утримуватися додатково військовий збір у розмірі 3,5%. Тобто загальна сума утримання буде 5%. Це означає, що люди отримуватимуть менше чистої зарплати на руки. Особливо це стосуватиметься бюджетників, які точно віддадуть ці гроші в загальний фонд державного бюджету, а не в спеціальний фонд для військових», — додала Южаніна.

Довідка Finance.ua

Верховна Рада схвалила проєкт змін до Податкового кодексу в першому читанні. За проголосував 241 депутат. Планується, що після ухвалення в цілому податки підвищать з першого жовтня 2024 року.

Законопроєкт передбачає:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
  • збільшення податків на першу та другу групу ФОП;
  • авансові внески на АЗС;
  • 1% на всі форми ФОП третьої групи;
  • 25% прибутку на фінустанови;
  • помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
  • 50% податок на прибуток банків в 2024 році.
За матеріалами:
Espreso.tv
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