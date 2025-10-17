0 800 307 555
Як змінилися ціни на овочі та фрукти в Україні

В Україні продовжує дешевшати білокачанна капуста (6 — 12 гривень за кілограм).
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.
Знову почали знижуватися ціни на картоплю (10 — 12 гривень за кілограм) та моркву (9 — 12 гривень за кілограм).
Істотне зниження пропозиції помідорів дозволило продавцям підвищити відпускні ціни (20 — 50 гривень за кілограм). Четвертий тиждень поспіль зростають ціни на огірок (40 — 75 гривень за кілограм). Подорожчав солодкий перець (55 — 70 гривень за кілограм). Ціни на кабачок зросли, а баклажан продавався дешевше, ніж тижнем раніше.
Пекінська капуста подешевшала (25 — 35 гривень за кілограм), броколі подорожчала (45 — 60 гривень за кілограм), а діапазон цін на цвітну розширився (35 — 55 гривень за кілограм). Зросли ціни на часник (70 — 140 гривень за кілограм). Зелень, крім зеленої цибулі, подорожчала.

Які ціни на фрукти

Фруктово-ягідний сегмент відзначився зростанням цін на кавун (8 — 15 гривень за кілограм) та диню (30 — 40 гривень за кілограм). Чорниця продовжує дорожчати (220 — 400 гривень за кілограм), а ціни на малину трохи знизилися (200 — 400 гривень за кілограм).
Нектарин подорожчав (80 — 110 гривень за кілограм), а вартість персика зменшилась (45 — 90 гривень за кілограм). Активні продажі сливи та винограду призвели до зниження цін.
За матеріалами:
Телеканал 24
Гроші
