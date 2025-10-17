0 800 307 555
Як збільшився попит на зарядні станції: ціни зросли на 10−20%

Особисті фінанси
63
Нині попит на зарядні станції, генератори та павербанки виріс у середньому в 3,5 раза, ціни на ці категорії товарів виросли на 10−20%, повернувшись до ринкових показників.
Про це повідомив повідомив комерційний директор «Фокстрот» В’ячеслав Склонний на запит агентства «Інтерфакс-Україна».
«Лише за чотири дні (10−13 жовтня) продажі зарядних станцій, павербанків і генераторів були співставні з показниками попередніх трьох місяців разом. Найбільше зростання демонструють портативні зарядні станції: лише за минулу п’ятницю +400% до попереднього дня», —
повідомив він.

Коли почалося зростання

Попит почав зростання в останній тиждень серпня та досяг піку після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру 10 жовтня. За даними мережі, продажі зарядних станцій та суміжних категорій товарів у вересні перевищили показники серпня на 70%.
Так, продажі зарядних станцій виросли у 3,6 раза в грошовому вимірі та в чотири рази в кількісному; павербанків — ушестеро (в грошах і штуках); кабелів до роутера — у 3,5 раза та чотири рази відповідно.
Крім того, після періоду суттєвих знижок на фоні слабкого попиту влітку, коли ситуація з енергопостачанням була більш стабільною, ціни знову повернулися до ринкових — зростання становило 10−20%.
«Це не штучний стрибок цін, а повернення до реального ринкового рівня, адже раніше станції продавалися нижче собівартості через відсутність попиту на цей товар. Крім того, попит зріс у рази, а залишки в Україні та Європі стрімко скорочуються», — пояснив Склонний.
Нагадаємо, за статистикю Епіцентру, вже на наступний день після повітряних атак, що відбулися в ніч з 9 на 10 жовтня, продажі таких товарів зросли майже в 4 рази.
Найбільше зріс попит на павербанки, пальники і туристичні плитки (у 8,4 рази), зарядні станції (майже в 7 разів), а також ліхтарі та газові балони (у 3,7 рази).
Зросли й обсяги реалізації генераторів, здатних забезпечити енергетичну автономність приватних будинків. Їхні продажі в мережі Епіцентр збільшилися майже втричі. Крім того, позитивна динаміка обсягів реалізації спостерігалася в категоріях свічок (+60%), батарейок (+39%) та акумуляторів (+20%).
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
