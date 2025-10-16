В Україні можуть започаткувати «народні IPO»: як це працюватиме Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Багато українців хотіли б вкладати свої кошти, проте не знають куди саме їх інвестувати. Наразі у них на руках є приблизно 1 трлн гривень. Тому виникає питання у залученні інструменту, від якого люди отримували б умови рівні з ОВДП, але при цьому не створювали б конкуренції облігаціям.

Про це розповів голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов під час Київського міжнародного економічного форуму , що проходить сьогодні, 16 жовтня.

Саме тому НКЦПФР пропонує залучити індивідуальні інвестиційні рахунки, які досить вдало працюють у світовій практиці.

Як це працюватиме

Ці рахунки будуть доступні для громадян України і фізичних осіб, а їх облік будуть вести інвестиційні фірми, які отримають відповідну ліцензію від НКЦПФР.

Інвестиційний рахунок надасть можливість громадянам отримати податкову пільгу: якщо не виводити гроші з цього рахунку протягом п’яти років, вони отримають право вивести усі доходи, отримані на цей рахунок, без податків. Головна умова — вкладатися у визначені інструменти і не виводити кошти протягом п’яти років.

«Це надасть можливість людям проінвестувати кошти в інший інструмент, окрім ОВДП. Бо зараз без податків у нас лише ОВДП. Ми хочемо зробити так, щоб інвестиції через індивідуальні інвестиційні рахунки виводилися без оподаткування. Тож людині, коли вона забирає гроші, не треба буде витрачати час на те, щоб порахувати податки й їх сплатити», — каже Магомедов.

Що це дасть:

українці — отримають інструмент для вкладень, відмінний від ОВДП;

державі це надасть можливість залучити в економіку країни кошти з-поза банківської системи.

Що стосується питання того, куди саме вкладатимуться кошти з інвестиційних рахунків, то Магомедов зазначив, що спершу пропонується докомпонувати рахунки акціями прибуткових державних компаній, які сплачують дивіденди. Тому треба дати приклад бізнесу, що можна залучити гроші.

«Як ідея для народного ІРО — це, наприклад, продавати по 7% акцій прибуткових державних компаній», — каже експерт.

Йдеться, наприклад, про великі стратегічно важливі підприємства, які щороку сплачують дивіденди — НАК «Нафтогаз України», «Енергоатом» та «ПриватБанк».

Він також розповів, чому обрали саме 7%. Це частка, що перевищує 5%, тож ризик примусового викупу акцій виключений. Водночас вона менша за 10%, що дає змогу державі зберегти контроль над компаніями.

Кінцева мета такої ініціативи, наголошує Магомедов — створити умови, щоб за три роки після запуску цього проєкту в Україні з’явилося 5 млн інвесторів у цінні папери.

