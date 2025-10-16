Обов’язкові пенсійні накопичення: які ризики бачить Мінсоцполітики Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Обов’язкові пенсійні накопичення: які ризики бачить Мінсоцполітики

У 2017 році 25 найбільших пенсійних систем світу накопичили 43,5 трлн доларів. В Україні наразі близько 6 млрд гривень, тобто 150 млн доларів — це розмір всіх пенсійних накопичень українців.

Та уряд вчергове піднімає тему пенсійної реформи, яка включатиме й обов’язкову накопичувальну складову.

Міністр соціальної політики України Денис Улютін розповів про плани та ризики у цьому питанні під час Київського міжнародного економічного форуму , що проходить, сьогодні, 16 жовтня.

За його словами, інвестування і фінансова система має допомагати розвитку країни. Наразі має поставати питання «довгих» грошей та обов’язкових пенсійних накопичень (другий рівень).

Зазначимо, Світовий Банк запропонував трьохрівневому пенсійну модель:

перший рівень — солідарна система — це та, яка фактично є в Україні, коли гроші з нашого ЄСВ йдуть на виплату пенсій існуючим пенсіонерам;

— солідарна система — це та, яка фактично є в Україні, коли гроші з нашого ЄСВ йдуть на виплату пенсій існуючим пенсіонерам; другий рівень — обов’язкові накопичення, коли із зарплати людини 2−3% виділяється на інвестиційні пенсійні рахунки;

— обов’язкові накопичення, коли із зарплати людини 2−3% виділяється на інвестиційні пенсійні рахунки; третій рівень, за словами міністра, у нас теж трішки є, адже зараз в Україні є 6−7 млрд добровільних пенсійних накопичень. Тобто коли фізична особа або роботодавець платить за неї кошти в недержавний пенсійний фонд.

У чому ризики для України

Успіх другої моделі залежить не від накопичень, а від інструментів, куди ці накопичення мають бути спрямовані.

За словами міністра, ризик створення другого рівня передбачає те, що ці внески потрібно інвестувати одразу. Ба більше, єдиний інструмент для таких вкладень — це облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Проте зараз у цей інструмент вже вкладаються банки та приватні інвестори, тож ринок і так наповнений.

«Банківська система має високу ліквідність і вкладається в ОВДП, приватні інвестори вкладаються в ОВДП. Тому з пенсійними вкладеннями в ОВДП на цьому ринку буде трошки затісно», — каже Улютін.

«Якщо подивитися на розмір фонду оплати праці в економіці України, то це близько 3 трильйонів гривень. А 2−3% від цієї суми — це приблизно 100 млрд гривень щороку, які будуть надходити на ці пенсійні рахунки (другого рівня). Це величезна цифра, але ОВДП у нас випущено на 1,8 трлн. Тобто ці 100 млрд не зроблять погоди щодо залучення», — зазначає міністр соціальної політики.

