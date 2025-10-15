0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пенсії у смартфоні: перспективи та виклики для України

51
Пенсії у смартфоні: перспективи та виклики для України
Пенсії у смартфоні: перспективи та виклики для України
Україна готується впровадити цифрову модель пенсійних накопичень, яка дозволить громадянам бачити свої внески, контролювати інвестиції та планувати майбутнє онлайн. Проте на шляху до реалізації цієї ідеї постає низка викликів — від технологічних до довіри користувачів.
Про це йдеться у статті Finance.ua.

Виклики

Попри наявність технічних можливостей, Україні ще належить подолати низку перешкод. Найважливіші з них — такі:
  • Довіра
Недержавні пенсійні фонди досі не мають тривалої історії стабільної та успішної роботи. Саме недовіра до фінансових інституцій часто стає головною причиною пасивності громадян.
Читайте також
  • Регуляторна база
Потрібно створити чіткі та надійні механізми контролю за пенсійними накопиченнями й гарантії захисту коштів — особливо з огляду на ризики кіберзагроз і зловживань.
  • Фінансова грамотність
Багато українців досі погано орієнтуються в принципах накопичувальної системи. Зручний мобільний застосунок може частково вирішити цю проблему, проте його запуск має супроводжуватися широкими роз’яснювальними кампаніями.
  • Війна та економічна нестабільність
У часи війни та невизначеності більшість громадян зосереджується на короткострокових фінансових цілях, відкладаючи плани на віддалене майбутнє. Це ускладнює розвиток системи довгострокових пенсійних накопичень.

Перспективи

Реалізація цифрової системи пенсійних накопичень може стати поштовхом до формування нової фінансової культури в Україні:
  • мільйони громадян зможуть інвестувати у власне майбутнє просто зі смартфона;
  • фондовий ринок отримає додатковий приплив капіталу;
  • роль населення як інвестора у державні та приватні активи суттєво зросте.
Водночас успіх цієї ініціативи залежить від прозорості процесів, надійності системи захисту та незалежного контролю. Без цих елементів навіть найсучасніша цифрова модель ризикує залишитися лише красивою концепцією.
Детальніше про бачення цієї ініціативи читайте у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems