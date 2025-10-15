Пенсії у смартфоні: перспективи та виклики для України Сьогодні 08:02

Пенсії у смартфоні: перспективи та виклики для України

Україна готується впровадити цифрову модель пенсійних накопичень, яка дозволить громадянам бачити свої внески, контролювати інвестиції та планувати майбутнє онлайн. Проте на шляху до реалізації цієї ідеї постає низка викликів — від технологічних до довіри користувачів.

Виклики

Попри наявність технічних можливостей, Україні ще належить подолати низку перешкод. Найважливіші з них — такі:

Довіра

Недержавні пенсійні фонди досі не мають тривалої історії стабільної та успішної роботи. Саме недовіра до фінансових інституцій часто стає головною причиною пасивності громадян.

Регуляторна база

Потрібно створити чіткі та надійні механізми контролю за пенсійними накопиченнями й гарантії захисту коштів — особливо з огляду на ризики кіберзагроз і зловживань.

Фінансова грамотність

Багато українців досі погано орієнтуються в принципах накопичувальної системи. Зручний мобільний застосунок може частково вирішити цю проблему, проте його запуск має супроводжуватися широкими роз’яснювальними кампаніями.

Війна та економічна нестабільність

У часи війни та невизначеності більшість громадян зосереджується на короткострокових фінансових цілях, відкладаючи плани на віддалене майбутнє. Це ускладнює розвиток системи довгострокових пенсійних накопичень.

Перспективи

Реалізація цифрової системи пенсійних накопичень може стати поштовхом до формування нової фінансової культури в Україні:

мільйони громадян зможуть інвестувати у власне майбутнє просто зі смартфона;

фондовий ринок отримає додатковий приплив капіталу;

роль населення як інвестора у державні та приватні активи суттєво зросте.

Водночас успіх цієї ініціативи залежить від прозорості процесів, надійності системи захисту та незалежного контролю. Без цих елементів навіть найсучасніша цифрова модель ризикує залишитися лише красивою концепцією.

