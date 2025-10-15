0 800 307 555
укр
НКЦПФР оновила список скам-проєктів

Особисті фінанси
16
На ринку з’явдяється дедалі більше шахрайських проєктів, які обіцяють шалені прибутки, але зрештою залишають вкладників ні з чим. Аби не стати жертвою фінансових аферистів, важливо знати, які компанії можуть виявитися потенційними скам-схемами.
НКЦПФР продовжує систематичну роботу, направлену на захист інвесторів, і в черговий раз інформує громадськість про фінансові проєкти, що можуть становити потенційну загрозу.
Про це йдеться у повідомленні Комісії.
До списку cкам-проєктів додались такі:
Наразі увесь список містить 452 проєкти. Їх можна переглянути на офіційному сайті в розділі «Захист прав інвесторів».
Також у НКЦПФР нагадали про основні ознаки сумнівних інвестпроєктів:
  • відсутність ліцензій, прозорості щодо організаторів та документального підтвердження,
  • відсутній належний контроль,
  • активно використовується агресивна реклама,
  • обіцянки надприбутків й приховування ризиків.
Детальніше про ознаки шахрайських інвестицій можна почитати тут.
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїГроші
multi app
