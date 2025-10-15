НКЦПФР оновила список скам-проєктів
На ринку з’явдяється дедалі більше шахрайських проєктів, які обіцяють шалені прибутки, але зрештою залишають вкладників ні з чим. Аби не стати жертвою фінансових аферистів, важливо знати, які компанії можуть виявитися потенційними скам-схемами.
НКЦПФР продовжує систематичну роботу, направлену на захист інвесторів, і в черговий раз інформує громадськість про фінансові проєкти, що можуть становити потенційну загрозу.
Про це йдеться у повідомленні Комісії.
До списку cкам-проєктів додались такі:
- «LTVcapital/Zubkovskyi Evhen» — www.ltv-capital.online/, https://e-zubkovskiy.com/;
- «Пилип Олійник» — https://oleynik.finance/.
Наразі увесь список містить 452 проєкти. Їх можна переглянути на офіційному сайті в розділі «Захист прав інвесторів».
Також у НКЦПФР нагадали про основні ознаки сумнівних інвестпроєктів:
- відсутність ліцензій, прозорості щодо організаторів та документального підтвердження,
- відсутній належний контроль,
- активно використовується агресивна реклама,
- обіцянки надприбутків й приховування ризиків.
Детальніше про ознаки шахрайських інвестицій можна почитати тут.
