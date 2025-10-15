НКЦПФР оновила список скам-проєктів Сьогодні 16:20 — Особисті фінанси

НКЦПФР оновила список скам-проєктів

На ринку з’явдяється дедалі більше шахрайських проєктів, які обіцяють шалені прибутки, але зрештою залишають вкладників ні з чим. Аби не стати жертвою фінансових аферистів, важливо знати, які компанії можуть виявитися потенційними скам-схемами.

НКЦПФР продовжує систематичну роботу, направлену на захист інвесторів, і в черговий раз інформує громадськість про фінансові проєкти, що можуть становити потенційну загрозу.

Про це йдеться у повідомленні Комісії.

До списку cкам-проєктів додались такі:

Наразі увесь список містить 452 проєкти. Їх можна переглянути на офіційному сайті в розділі « Захист прав інвесторів ».

Також у НКЦПФР нагадали про основні ознаки сумнівних інвестпроєктів:

відсутність ліцензій, прозорості щодо організаторів та документального підтвердження,

відсутній належний контроль,

активно використовується агресивна реклама,

обіцянки надприбутків й приховування ризиків.

Детальніше про ознаки шахрайських інвестицій можна почитати тут

