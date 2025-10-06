Ще три інвестиційні проєкти в Україні визнали «сумнівними»
Інвестиції приваблюють можливістю швидкого прибутку, але разом із цим зростає й кількість шахраїв. Тому важливо перевіряти, куди саме ви вкладаєте свої гроші.
НКЦПФР продовжує інформувати українців про фінансові проєкти з потенційними ризиками — і сьогодні додала ще три нові кейси.
Які інвестпроєкти визнали сумнівними
Так, до списку сумнівних інвестиційних проєктів потрапили ще такі:
- «Exo Capitals» — www.exocapitals.com/;
- «iTrade» — itrade.money/;
- «Stakhova invest» — stakhovainvest.com/, stakhovainvest.kwiga.com/.
Наразі список містить 450 проєктів. Всі вони доступні до перегляду на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Як розпізнати потенційний скам
Сумнівний інвестиційний проєкт зазвичай має такі ознаки:
- відсутність чітких фінансових прогнозів,
- непрозора структура,
- завищені обіцянки прибутку,
- високі ризики без належного обґрунтування.
Повний перелік таких ознак можна знайти тут.
Якщо ви виявили підозрілий інвестпроєкт або зіткнулися з ознаками шахрайства — повідомте Комісію на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua.
