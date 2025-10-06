0 800 307 555
Ще три інвестиційні проєкти в Україні визнали «сумнівними»

Інвестиції приваблюють можливістю швидкого прибутку, але разом із цим зростає й кількість шахраїв. Тому важливо перевіряти, куди саме ви вкладаєте свої гроші.
НКЦПФР продовжує інформувати українців про фінансові проєкти з потенційними ризиками — і сьогодні додала ще три нові кейси.

Які інвестпроєкти визнали сумнівними

Так, до списку сумнівних інвестиційних проєктів потрапили ще такі:
Наразі список містить 450 проєктів. Всі вони доступні до перегляду на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Як розпізнати потенційний скам

Сумнівний інвестиційний проєкт зазвичай має такі ознаки:
  • відсутність чітких фінансових прогнозів,
  • непрозора структура,
  • завищені обіцянки прибутку,
  • високі ризики без належного обґрунтування.
Повний перелік таких ознак можна знайти тут.
Якщо ви виявили підозрілий інвестпроєкт або зіткнулися з ознаками шахрайства — повідомте Комісію на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
Finance.ua
