Ще три інвестиційні проєкти в Україні визнали «сумнівними» Сьогодні 16:47 — Особисті фінанси

Ще три інвестиційні проєкти в Україні визнали «сумнівними»

Інвестиції приваблюють можливістю швидкого прибутку, але разом із цим зростає й кількість шахраїв. Тому важливо перевіряти, куди саме ви вкладаєте свої гроші.

НКЦПФР продовжує інформувати українців про фінансові проєкти з потенційними ризиками — і сьогодні додала ще три нові кейси.

Які інвестпроєкти визнали сумнівними

Так, до списку сумнівних інвестиційних проєктів потрапили ще такі:

Наразі список містить 450 проєктів. Всі вони доступні до перегляду на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Як розпізнати потенційний скам

Сумнівний інвестиційний проєкт зазвичай має такі ознаки:

відсутність чітких фінансових прогнозів,

непрозора структура,

завищені обіцянки прибутку,

високі ризики без належного обґрунтування.

Повний перелік таких ознак можна знайти тут.

Якщо ви виявили підозрілий інвестпроєкт або зіткнулися з ознаками шахрайства — повідомте Комісію на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.