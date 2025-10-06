Які чоловічі професії опановують жінки в Україні: затребувані професії Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Які чоловічі професії опановують жінки в Україні: затребувані професії

У межах експериментального проєкту Служби зайнятості 832 українки розпочали навчання за професіями, які традиційно вважалися «чоловічими».

Про це пише Служба зайнятості.

Проєкт дає можливість жінкам опанувати 31 затребувану професію, що належать до категорії традиційно чоловічих, та отримати гарантоване працевлаштування після навчання. Водночас компанії отримують підготовлених спеціалісток для галузей із дефіцитом кадрів.

Роботодавці, які шукають нових фахівчинь, уже подали 450 заяв.

Навчання завершили 337 українок, з яких 287 уже працевлаштовані. Наразі ще 495 жінок продовжують опановувати нові професійні навички.

Серед учасниць проєкту найбільший інтерес викликали такі професії:

верстатниця деревообробних верстатів — 283 заявки,

операторка котельні — 165

трактористка — 154.

Інші затребувані професії:

водійка навантажувача,

водійка тролейбуса,

операторка верстатів з ЧПУ

слюсарка-ремонтниця.

Лідерами за кількістю направлень жінок на навчання стали п’ять областей:

Івано-Франківська,

Житомирська,

Дніпропетровська,

Рівненська

Волинська.

Щоб скористатися послугою, жінка чи роботодавець можуть подати заявку онлайн або особисто звернутися до найближчого центру зайнятості.

