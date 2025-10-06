0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які чоловічі професії опановують жінки в Україні: затребувані професії

Особисті фінанси
13
Які чоловічі професії опановують жінки в Україні: затребувані професії
Які чоловічі професії опановують жінки в Україні: затребувані професії
У межах експериментального проєкту Служби зайнятості 832 українки розпочали навчання за професіями, які традиційно вважалися «чоловічими».
Про це пише Служба зайнятості.
Проєкт дає можливість жінкам опанувати 31 затребувану професію, що належать до категорії традиційно чоловічих, та отримати гарантоване працевлаштування після навчання. Водночас компанії отримують підготовлених спеціалісток для галузей із дефіцитом кадрів.
Роботодавці, які шукають нових фахівчинь, уже подали 450 заяв.
Навчання завершили 337 українок, з яких 287 уже працевлаштовані. Наразі ще 495 жінок продовжують опановувати нові професійні навички.
Серед учасниць проєкту найбільший інтерес викликали такі професії:
  • верстатниця деревообробних верстатів — 283 заявки,
  • операторка котельні — 165
  • трактористка — 154.
Інші затребувані професії:
  • водійка навантажувача,
  • водійка тролейбуса,
  • операторка верстатів з ЧПУ
  • слюсарка-ремонтниця.
Лідерами за кількістю направлень жінок на навчання стали п’ять областей:
  • Івано-Франківська,
  • Житомирська,
  • Дніпропетровська,
  • Рівненська
  • Волинська.
Щоб скористатися послугою, жінка чи роботодавець можуть подати заявку онлайн або особисто звернутися до найближчого центру зайнятості.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems