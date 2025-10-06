Оренда житла в Польщі: що привертає увагу податківців Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Оренда житла в Польщі: що привертає увагу податківців

Короткострокова оренда житла в Польщі потрапила під пильну увагу податківців.

Нагадаємо, з липня 2024 року оренда квартир через такі платформи, як Airbnb та Booking.com, розглядається як готельний бізнес, пише inpoland.net.pl

Штрафи

Несплата податків з неї може призвести до штрафів у розмірі до 30 тис. злотих.



Згідно з правилами імплементації директиви ЄС, що набули чинності з липня 2024 року, короткострокова оренда житла розглядається як готельний сервіс.

Що це означає

Власники квартир, що здаються в оренду туристам, повинні зареєструватися як підприємці, навіть якщо житло розраховане для оренди на кілька днів на місяць.

Нові правила вимагають від хостів звітувати про транзакції за 2023−2024 роки, але податкова служба має право проводити перевірку діяльності навіть за останні п’ять років.

Штрафи за ухилення від сплати податків можуть сягати 30 тис. злотих.

Міністерство спорту та туризму готує подальші правила для орендодавців. Згідно з цими правилами, кожну квартиру, що здається в оренду туристам, потрібно буде внести до реєстру та отримати унікальний ідентифікаційний номер. Без присвоєння цього номера оголошення про оренду не можна буде розміщувати на онлайн-платформах.

Орендодавці повинні будуть дотримуватися мінімальних стандартів, включаючи запровадження певних правил, надання інформації про години тиші та призначення контактної особи. Приміщення повинні будуть бути позначені інформаційною дошкою, а додаткові вимоги застосовуватимуться до договорів оренди на термін менше 30 днів.

Як це вплине на тих, хто знімає житло

Органи місцевого самоврядування також хочуть отримати право обмежувати кількість днів, протягом яких буде можлива оренда.

Також контролювати кількість гостей, також видавати та скасовувати дозволи — без необхідності отримання згоди житлових громад.

Для чого це

Зміни спрямовані на збільшення податкових надходжень та вирівнювання умов гри між приватними орендодавцями та готельною галуззю.

Раніше ми писали , що попит на житло у Польщі серед українців стрімко зростає: 2023 року українці придбали близько 7 700 квартир загальною площею майже 380 тис. м², попри найвищий в ЄС рівень зростання цін та жорсткі умови кредитування.

Іпотека — зручний механізм купівлі житла, добре розвинений в Польщі. Однак кредитування іноземців має свої особливості й складнощі. Детально про це йдеться у статті Finance.ua, де розповідаємо, які документи потрібні для отримання іпотеки у Польщі, які вимоги до статусу й доходу, та які умови кредитування можуть бути доступні українцям.

