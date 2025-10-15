Дрова дорожчають: яка ціна у жовтні
У жовтні 2025 року ціни на дрова в Україні вже перевищили рівень, зафіксований у літній період.
Про актуальні ціни на дрова та можливі зміни вартості твердого палива до завершення опалювального сезону у коментарі для Новини. LIVE розповів лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко.
«У серпні ще зберігався деякий запас, тому ціни були нижчі, ніж на початку опалювального сезону. Проте з початку жовтня вартість дров зросла через підвищений попит, витрати на заготівлю та логістику», — розповів Коваленко.
Вартість дров у жовтні
Фахівець зазначив, що з початку жовтня вартість дров підвищилася на 200−600 гривень за кубометр — точна сума залежить від породи деревини:
- У серпні тверді листяні породи дерев реалізовувалися за ціною від 1 700 до 2 200 гривень за кубометр. Наразі ж їхня вартість зросла і становить приблизно 1 800−2 600 грн/м³.
- Хвойні породи наприкінці літа коштували в межах 900−1 100 грн/м³, а тепер стартова ціна починається з 1 300 грн/м³.
- М’які деревні породи також подорожчали: якщо раніше їх оцінювали у 900−1 100 грн/м³, то тепер кубометр обійдеться щонайменше у 1 300 гривень.
Раніше писали, що Кабінет Міністрів запустив програму з компенсації коштів за опалення будинку дровами, яка поширюватиметься на прифронтові громади. Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, стан готовності інфраструктури по основних секторах складає понад 80%."Підготували 115 тис. будинків і майже 22 тис. об’єктів соціальної сфери. До початку сезону плануємо завершити всі необхідні заходи", — заявила вона.
