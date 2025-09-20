ТОП-10 найпривабливіших країн для виходу на пенсію Сьогодні 14:11 — Світ

ТОП-10 найпривабливіших країн для виходу на пенсію

Сьогодні пенсіонери частіше обирають переїзд за кордон, щоб жити комфортно, безпечно, з кращим доступом до медицини та соціальних послуг. Найкращою країною для виходу на пенсію визнано Португалію (92,61 бал).

Про це свідчить звіт компанії Global Citizen Solutions.

Рейтинг формувався на основі 20 ключових показників, згрупованих у шість підіндексів: процедура, громадянство та мобільність, економіка, оподаткування, якість життя, безпека та інтеграція. Кожній країні присвоювався бал за 100-бальною шкалою.

Чому Португалія очолює рейтинг

За словами експерта, країна є найбезпечнішою у Європі та вирізняється високими показниками якості життя.

Пенсіонери, які не проживають у країнах Євросоюзу, можуть отримати візу D7.

Вона дає право проживання особам із стабільним пасивним прибутком від 870 євро на місяць (пенсія, дохід від оренди тощо).

Після отримання початкового дозволу на проживання потрібно не менше 5 років прожити в Португалії, а після цього особа має право подати заявку на постійне проживання чи громадянством.

Другу сходинку посідає Маврикій (Африка). Пенсіонери з інших країн віком від 50 років можуть отримати 10-річний дозвіл на проживання.

Для цього їхній щорічний дохід має становити близько 24 тисяч доларів.

ТОП-10 найпривабливіших країн для виходу на пенсію:

Португалія; Маврикій; Іспанія; Уругвай; Австрія; Італія; Словенія; Мальта; Латвія; Чилі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує у 2026 році підвищити прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, а, отже, і мінімальну пенсію з 2361 до 2595 гривень, тобто на 234 гривні. Про це йдеться у проєкті бюджету на 2026 рік, текст якого оприлюднено на сайті парламенту.

