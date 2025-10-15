5 варіантів пасивних інвестицій, які приносять прибуток навіть без участі інвестора
Фінансова стабільність — це здатність забезпечити себе завтра і в подальшому майбутньому. Саме тому дедалі більше українців звертають увагу на пасивні інвестиції. Цей інструмент дозволяє зберігати і примножувати капітал без щоденного контролю бізнесу.
Серед ключових переваг такого формату — прозорість, передбачуваний дохід і мінімальна залученість інвестора.
Із посиланням на статтю Finance.ua ділимося 5 варіантами пасивних інвестицій у бізнес.
Забезпечені позики бізнесу
Інвестор надає кошти підприємству під заставу товару, нерухомості, обладнання або дебіторської заборгованості. Такі позики зазвичай оформлюються через керуючі компанії чи спеціальні фінансові платформи, які перевіряють позичальників і контролюють застави.
- Дохідність: 20−30% річних.
- Переваги: юридичне оформлення, реальні застави, короткий цикл (6−12 міс.).
- Ризики: можливі затримки платежів, форс-мажори бізнесу
Рекомендація: працювати тільки через ліцензовані фінансові установи або перевірені спільноти інвесторів (як InvestHub).
Пасивні франшизи
Інвестор вкладає кошти у відкриття точки відомого бренду, а керуюча компанія бере на себе всі операційні процеси. Це можуть бути кав’ярні, автомийки, аптеки, кавомати, склади самообслуговування чи мобільні кіоски.
- Інвестиція: від 10 тис. до 50 тис. доларів.
- Дохідність: 18−25% річних.
- Переваги: повністю пасивна участь, прозора звітність, стабільний грошовий потік.
- Ризики: залежність від ринку, потреба у надійному операційному партнері
Спільне володіння бізнесом
Формат передбачає інвестування у частку вже чинного бізнесу — наприклад, склад, агропроєкт, об’єкт оренди чи self-storage. Інвестор отримує частину прибутку (10−20% річних), але не бере участі в управлінні.
Такі моделі часто реалізуються через інвестиційні клуби або керуючі компанії, які об’єднують кошти кількох інвесторів і прозоро розподіляють прибуток. У воєнний час цей формат особливо привабливий, адже знижує ризики завдяки колективному контролю.
Інвестиції у мікробізнес і виробництво
В Україні активно розвиваються невеликі виробництва, фермерські господарства, продуктові, крафтові та оборонні стартапи. Такі компанії шукають невеликі позики — 5−20 тис. доларів — на обладнання або оборотний капітал.
- Дохідність: 25−35% річних (за умови правильного юридичного оформлення — договору позики, забезпечення, страхування).
Бізнес-партнерства через керуючу компанію
Зручний варіант для інвесторів, які не хочуть займатися операційними питаннями.
Керуюча компанія веде облік, бухгалтерію, договори, а інвестор просто отримує дохід на рахунок.
Так працюють фонди малого бізнесу, що об’єднують десятки учасників і забезпечують 15−25% прибутку при мінімальній участі власника капіталу.
Для кого це актуально
Пасивні бізнес-інвестиції особливо корисні для військових та людей, які не мають змоги постійно контролювати бізнес. Вони дозволяють:
- диверсифікувати дохід;
- підтримувати розвиток українського підприємництва;
- формувати регулярний грошовий потік навіть під час служби.
Експерти рекомендують, щоб частка пасивних інвестицій у портфелі становила до 25%.
Про інші безпечні й ефективні інструменти збереження та зростання капіталу читайте у статті за посиланням.
