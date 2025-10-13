Діалог бізнесу і держави: уряд запустить систему «Пульс» Сьогодні 16:03

Діалог бізнесу і держави: уряд запустить систему «Пульс»

В Україні запустять експериментальний проєкт для взаємодії бізнесу та держави — інформаційну систему «Пульс». Вона має запрацювати вже на початку 2026 року.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Що це означає

Уряд прагне створити відкриту, прозору та ефективну комунікацію між державою і підприємцями. Мета експерименту — запровадити єдиний цифровий канал, через який бізнес зможе подавати звернення, відстежувати процес їх розгляду та оцінювати якість рішень державних органів.

Тривалість експерименту становитиме два роки. Старт системи — 1 січня 2026 року.

Як це працюватиме

Система «Пульс» дозволить:

подавати звернення онлайн із використанням кваліфікованого електронного підпису,

відстежувати їхній статус у персональному кабінеті,

оцінювати якість розгляду питань,

брати участь в опитуваннях щодо стану бізнес-клімату.

Що це дасть

Мінекономіки очікує такі результати від запуску системи:

спрощення комунікації бізнесу з органами влади;

скорочення бюрократичних процедур;

підвищення прозорості та підзвітності державних рішень;

доступ до аналітики й дашбордів для ухвалення управлінських рішень.

Координатором проєкту визначено Міністерство економіки. Державна регуляторна служба виступить модератором, який контролюватиме якість відповідей органів влади. А технічне адміністрування системи забезпечуватиме АТ «Прозорро.Продажі».

До платформи буде інтегровано всі центральні органи виконавчої влади, Офіс Президента (за згодою), Урядовий контактний центр та Раду бізнес-омбудсмена.

