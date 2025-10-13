Нідерланди взяли під контроль китайського виробника напівпровідників Nexperia
Нідерландський уряд взяв під контроль китайську компанію — виробника напівпровідників Nexperia, що базується в Нідерландах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
Як повідомляють ЗМІ, це було зроблено з метою забезпечити достатню кількість мікросхем для автомобільної та побутової електроніки не лише в Нідерландах, а і в Європі в цілому.
«Уряд країни втрутився через сигнали про доступність товарів та через «загрозу для безперервності та збереження на території Нідерландів та Європи важливих технологічних знань і можливостей», — йдеться в повідомленні Financial Times.
Один з китайських інвестиційних консорціумів за підтримки уряду КНР придбав Nexperia за 2,75 млрд доларів в 2017 році. Це сталось після того, як компанія була виділена з NXP Semiconductors, нідерландського виробника мікросхем.
