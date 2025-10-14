0 800 307 555
Власники Samsung Galaxy отримуватимуть ремонт усередині магазинів
Після модернізації роздрібних точок на внутрішньому ринку за останні кілька років компанія тепер робить процес ремонту пристроїв для користувачів Galaxy у Південній Кореї ще зручнішим.
Компанія запустила пілотну програму Baro Service в Південній Кореї, яка дозволяє власникам смартфонів Galaxy отримувати ремонт усередині магазинів Samsung. З сьогодення послуга доступна у чотирьох точках: Galleria Gwanggyo, Samsung Store Samsong, Samsung Store Sangdo та The Hyundai Seoul.
В рамках програми клієнти можуть принести свої смартфони, розумні годинники, планшети та бездротові навушники на діагностику. Після виявлення проблеми нескладні види ремонту, такі як заміна екрана або акумулятора, виконуються на місці.
Якщо ж пристрій потребує більш серйозного втручання, надається послуга One Day Pickup. У цьому випадку гаджет доставляється до найближчого сервісного центру, де виконується ремонт, а потім повертається до магазину Samsung — весь процес займає лише один-два дні.
Сервіс охоплює широкий спектр пристроїв: від смартфонів і планшетів до пилососів, принтерів, мікрохвильових печей і гаджетів.
За матеріалами:
iLenta
