0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

UPG отримала в оренду ще 60 автозаправок групи Приват

Фондовий ринок
22
Антимонопольний комітет України на своєму засіданні 9 жовтня дозволив компанії «Укрпалетсистем», яка входить до групи UPG бізнесмена Володимира Петренка, взяти в оренду іще 60 автозаправок компанії групи «Приват».
Про це йдеться у повідомленні АМКУ.
Мова йде про 60 автозаправних комплексів, зареєстрованих на 17 товариств з обмеженою відповідальністю: Айлонг Еволюшн, Альбіленд, Вертікс-Молл, Екотрейд Компані, Енджел Кепітал, Євротрейд Експо, Жасмі-Трейд, Корсо Таун, Лайк Інвест, Лідер Фінанс, Ньюпорт Холдінг, Перспектива Про, Сіріус Голд, Скай Проект, Сорелла Оіл, Старт Бізнес-Плюс, Тарос Груп.
Серед бенефіціарів цих структур, за даними YouControl, — Юрій Кіперман, батько бізнесмена Михайла Кіпермана, який управляє мережею АЗС групи «Приват».
До повномасштабної війни паливна мережа «Привату» була найбільшою в Україні та налічувала понад 1500 заправок під різними брендами.
Відтепер «Укрпалетсистем» має дозвіл на оренду 279 автозаправних станцій з групи «Приват».
За даними видання Forbes мережа UPG, яку контролює Володимир Петренко (офіційна власниця — його сестра Юлія Васьковська), посідає п’яте місце серед найбільших мереж АЗС в Україні за обсягами реалізації пального, поступаючись OKKO, WOG, «Укрнафті» та «БРСМ-Нафта».
У 2024 році виторг компанії склав 38,4 млрд гривень.
Антимонопольний комітет України на своєму засіданні 25 вересня дозволив компанії «Укрпалетсистем», яка входить до групи UPG бізнесмена Володимира Петренка, взяти в оренду іще 17 автозаправок компанії групи «Приват».
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems