UPG отримала в оренду ще 60 автозаправок групи Приват
Антимонопольний комітет України на своєму засіданні 9 жовтня дозволив компанії «Укрпалетсистем», яка входить до групи UPG бізнесмена Володимира Петренка, взяти в оренду іще 60 автозаправок компанії групи «Приват».
Про це йдеться у повідомленні АМКУ.
Мова йде про 60 автозаправних комплексів, зареєстрованих на 17 товариств з обмеженою відповідальністю: Айлонг Еволюшн, Альбіленд, Вертікс-Молл, Екотрейд Компані, Енджел Кепітал, Євротрейд Експо, Жасмі-Трейд, Корсо Таун, Лайк Інвест, Лідер Фінанс, Ньюпорт Холдінг, Перспектива Про, Сіріус Голд, Скай Проект, Сорелла Оіл, Старт Бізнес-Плюс, Тарос Груп.
Серед бенефіціарів цих структур, за даними YouControl, — Юрій Кіперман, батько бізнесмена Михайла Кіпермана, який управляє мережею АЗС групи «Приват».
До повномасштабної війни паливна мережа «Привату» була найбільшою в Україні та налічувала понад 1500 заправок під різними брендами.
Відтепер «Укрпалетсистем» має дозвіл на оренду 279 автозаправних станцій з групи «Приват».
За даними видання Forbes мережа UPG, яку контролює Володимир Петренко (офіційна власниця — його сестра Юлія Васьковська), посідає п’яте місце серед найбільших мереж АЗС в Україні за обсягами реалізації пального, поступаючись OKKO, WOG, «Укрнафті» та «БРСМ-Нафта».
У 2024 році виторг компанії склав 38,4 млрд гривень.
Антимонопольний комітет України на своєму засіданні 25 вересня дозволив компанії «Укрпалетсистем», яка входить до групи UPG бізнесмена Володимира Петренка, взяти в оренду іще 17 автозаправок компанії групи «Приват».
