BYD обігнала Tesla за кількістю проданих електромобілів

Світовий ринок електромобілів пережив зміну лідера. Після років домінування Tesla поступилася першим місцем китайській компанії BYD, яка за підсумками третього кварталу 2025 року випередила американського конкурента майже на 400 тисяч авто.
Про це повідомляє CarNewsChina.

Хто тепер очолює ринок електромобілів

BYD поставила близько 1,606 мільйона електрокарів, тоді як Tesla — 1,218 мільйона. Обидві компанії перевищили позначку в один мільйон продажів, однак перевага BYD становила значні 388 тисяч одиниць.
Аналітики Counterpoint Research прогнозують, що BYD завершить рік як провідний виробник електромобілів у світі, контролюючи близько 15,7% ринку.
Це означає, що повернення Tesla до попередніх позицій може бути непростим, адже BYD активно розширює виробництво і приваблює покупців конкурентними цінами.
Попри це, Tesla не стоїть на місці. У третьому кварталі 2025 року компанія поставила 497,1 тисячі авто — на 7,4% більше, ніж торік.
Проте темпи зростання BYD значно вищі: за той самий період китайський виробник реалізував 582,5 тисячі машин, що на 31,4% більше у річному вимірі.
Як повідомляє Ubergizmo, поворотним моментом у суперництві став четвертий квартал 2024 року, коли BYD вперше перевершила Tesla за глобальними продажами.
Відтоді китайський виробник утримує лідерство вже чотири квартали поспіль, що свідчить про ефективну стратегію зростання та силу китайської EV-індустрії.
Успіх BYD пояснюється не лише великим попитом у Китаї, але й активним виходом на міжнародні ринки. Компанія розширює модельний ряд, збільшує виробничі потужності та пропонує доступні ціни.
Tesla ж робить ставку на інновації та програмне забезпечення, але нині поступається темпами виробництва й продажів своєму головному супернику.
За матеріалами:
Телеканал 24
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
