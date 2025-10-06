0 800 307 555
Tesla Model 3 та Model Y отримали збільшений запас ходу без підвищення ціни
Компанія Tesla представила оновлення для своїх середньорозмірних електромобілів Model 3 та Model Y, завдяки якому обидві моделі отримали збільшений запас ходу, а Model 3 — додаткові технічні функції для підвищення комфорту та безпеки водіння.
Тепер Model 3 оснащена новою фронтальною камерою, яка забезпечує розширений огляд навколишнього середовища на головному дисплеї, а омивач і нагрівальний елемент камери гарантують чітку видимість навіть у складних погодних умовах. Крім того, автомобіль отримав оновлений важіль покажчиків повороту.
Збільшення запасу ходу стало можливим завдяки вдосконаленим акумуляторни батареям із високою щільністю осередків, що в поєднанні з ефективністю електроприводу значно розширює дистанцію пробігу.
  • Тепер Model 3 із заднім приводом може долати до 554 кілометрів за стандартом WLTP на стандартних 18-дюймових колесах замість попередніх 513 км, а варіант із максимальним запасом ходу досягає 750 км замість 702 км.
  • У повнопривідної версії запас ходу зріс до 716 км проти 678 км раніше, а загалом дистанція Model 3 збільшилася з 528 до 571 км.
Модель Y також отримала більшу ємність акумулятора, причому версія з максимальним запасом ходу та повним приводом тепер долає до 629 кілометрів, що на 43 км більше, ніж раніше. Це оновлення дозволяє покращити ефективність та практичність електромобілів для щоденного використання та довгих поїздок.
Незважаючи на технічні нововведення, ціни на обидві моделі залишилися без змін: седан Model 3 доступний від 39 990 євро, а кросовер Model Y — від 44 990 євро. Обидва варіанти вже можна замовити через онлайн-конфігуратор Tesla.
