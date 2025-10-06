0 800 307 555
З 2026 року електрокари в Україні подорожчають на 30% — експерти

Технології&Авто
15
З початком наступного року українці, які мають намір придбати електромобіль, втратять можливість скористатися податковими пільгами. Експерти передбачають, що це призведе до збільшення імпорту електрокарів у жовтні-листопаді, коли люди поспішатимуть скористатися вигідними умовами.
Наразі під час ввезення електромобілів не стягується ПДВ та мито. Додаткові витрати обмежуються лише невеликим акцизом — 1 євро за кВт-год місткості батареї, що рідко перевищує 100 євро загалом.
Після скасування пільг очікується різке збільшення ціни на електромобілі, вартість яких може зрости на 30%. Навіть у найоптимістичнішому сценарії підвищення складе не менше 20%, якщо виробники врахують зміни у законодавстві і нададуть додаткові знижки для українського ринку.
«Завдання — завезти максимальну кількість електромобілів для потреб нашого ринку в жовтні-листопаді, щоб потім був час на реалізацію», — пояснив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.
Досвід Румунії, де також скасували пільги на електромобілі, показує, що продажі електрокарів скоротилися на 30%. В Україні популярність електромобілів зростає, причому понад половина вживаних автомобілів ввозяться з-за кордону саме у цьому форматі.
Пільги на електрокари в Україні припинять діяти з 1 січня 2026 року. Це може спричинити збільшення вартості електромобілів. Експерти прогнозують, що після цього кількість електрокарів, що імпортуються, значно скоротиться, але водночас популярність цих автомобілів в Україні залишиться на високому рівні.
До слова, у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики заявляли, що не будуть підтримувати законопроєкти, що передбачають продовження дії пільг на ввезення електрокарів.
«Хочу звернутися до імпортерів електрокарів, які раптом виявилися завзятими екоактивістами. Ні, пільга продовжена не буде. Без варіантів», — написав голова Комітету Данило Гетманцев.
Авто
