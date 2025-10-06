З 2026 року електрокари в Україні подорожчають на 30% — експерти Сьогодні 02:49 — Технології&Авто

З початком наступного року українці, які мають намір придбати електромобіль, втратять можливість скористатися податковими пільгами. Експерти передбачають, що це призведе до збільшення імпорту електрокарів у жовтні-листопаді, коли люди поспішатимуть скористатися вигідними умовами.

Наразі під час ввезення електромобілів не стягується ПДВ та мито. Додаткові витрати обмежуються лише невеликим акцизом — 1 євро за кВт-год місткості батареї, що рідко перевищує 100 євро загалом.

Після скасування пільг очікується різке збільшення ціни на електромобілі, вартість яких може зрости на 30%. Навіть у найоптимістичнішому сценарії підвищення складе не менше 20%, якщо виробники врахують зміни у законодавстві і нададуть додаткові знижки для українського ринку.

«Завдання — завезти максимальну кількість електромобілів для потреб нашого ринку в жовтні-листопаді, щоб потім був час на реалізацію», — пояснив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

Досвід Румунії, де також скасували пільги на електромобілі, показує, що продажі електрокарів скоротилися на 30%. В Україні популярність електромобілів зростає, причому понад половина вживаних автомобілів ввозяться з-за кордону саме у цьому форматі.

Пільги на електрокари в Україні припинять діяти з 1 січня 2026 року. Це може спричинити збільшення вартості електромобілів. Експерти прогнозують, що після цього кількість електрокарів, що імпортуються, значно скоротиться, але водночас популярність цих автомобілів в Україні залишиться на високому рівні.

До слова, у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики заявляли , що не будуть підтримувати законопроєкти, що передбачають продовження дії пільг на ввезення електрокарів.

«Хочу звернутися до імпортерів електрокарів, які раптом виявилися завзятими екоактивістами. Ні, пільга продовжена не буде. Без варіантів», — написав голова Комітету Данило Гетманцев.

