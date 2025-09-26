Дебютував найдешевший електрокар Mercedes за 36 тис. доларів (фото) Сьогодні 02:50 — Технології&Авто

Дебютував найдешевший електрокар Mercedes за 36 тис. доларів (фото)

Електромобіль Mercedes CLA L почали продавати Китаї за ціною від 259 000 до 299 000 юанів ($36 000 — 41 600). Про це повідомляє CarNewsChina.

Седан є подовженою на 40 мм версією чотиридверного купе Mercedes CLA 2025. Оскільки його випускають у Китаї, то собівартість моделі вдалося знизити і тому це найдешевший електромобіль Mercedes.

Розміри Mercedes CLA L:

довжина — 4656 мм;

ширина — 1816 мм;

висота — 1445 мм;

колісна база — 2705 мм.

Новий Mercedes CLA L зовні не відрізняється від стандартної версії і зберігає елегантний стрімкий дизайн із вигнутим дахом та широкою решіткою радіатора. Обтічне авто має низький аеродинамічний коефіцієнт — 0,21.

У салоні Mercedes CLA L встановлено трисекційний дисплей на всю ширину передньої панелі. Мультимедійна система MB. OS доповнена штучним інтелектом, також оснащення влючає технологію напівавтономного руху.

Електромобіль Mercedes CLA L доступний у 272-сильній задньопривідній та 354-сильній повнопривідній версіях. Розгін до 100 км/год займає 6,6 і 4,8 с, відповідно.

Електромотори вирізняються низьким енергоспоживанням (10,9 кВт∙год на 100 км), тому з батареєю на 85 кВт∙год запас ходу складає 866 км. 800-вольтна архітектура дозволяє надшвидку зарядку потужністю 325 кВт: вона дозволяє додати 325 км запасу ходу за 10 хвилин.

