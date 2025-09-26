0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дебютував найдешевший електрокар Mercedes за 36 тис. доларів (фото)

Технології&Авто
11
Дебютував найдешевший електрокар Mercedes за 36 тис. доларів (фото)
Дебютував найдешевший електрокар Mercedes за 36 тис. доларів (фото)
Електромобіль Mercedes CLA L почали продавати Китаї за ціною від 259 000 до 299 000 юанів ($36 000 — 41 600). Про це повідомляє CarNewsChina.
Седан є подовженою на 40 мм версією чотиридверного купе Mercedes CLA 2025. Оскільки його випускають у Китаї, то собівартість моделі вдалося знизити і тому це найдешевший електромобіль Mercedes.
Дебютував найдешевший електрокар Mercedes за 36 тис. доларів (фото)
Розміри Mercedes CLA L:
  • довжина — 4656 мм;
  • ширина — 1816 мм;
  • висота — 1445 мм;
  • колісна база — 2705 мм.
Новий Mercedes CLA L зовні не відрізняється від стандартної версії і зберігає елегантний стрімкий дизайн із вигнутим дахом та широкою решіткою радіатора. Обтічне авто має низький аеродинамічний коефіцієнт — 0,21.
У салоні Mercedes CLA L встановлено трисекційний дисплей на всю ширину передньої панелі. Мультимедійна система MB. OS доповнена штучним інтелектом, також оснащення влючає технологію напівавтономного руху.
Дебютував найдешевший електрокар Mercedes за 36 тис. доларів (фото)
Електромобіль Mercedes CLA L доступний у 272-сильній задньопривідній та 354-сильній повнопривідній версіях. Розгін до 100 км/год займає 6,6 і 4,8 с, відповідно.
Читайте також
Електромотори вирізняються низьким енергоспоживанням (10,9 кВт∙год на 100 км), тому з батареєю на 85 кВт∙год запас ходу складає 866 км. 800-вольтна архітектура дозволяє надшвидку зарядку потужністю 325 кВт: вона дозволяє додати 325 км запасу ходу за 10 хвилин.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems