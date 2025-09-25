Boeing і Palantir об’єдналися для впровадження ШІ в оборонні програми 25.09.2025, 01:24 — Технології&Авто

Американський виробник авіаційної та космічної техніки Boeing та компанія з розробки програмного забезпечення для аналізу даних Palantir Technologies оголосили про нове партнерство. Мета співпраці — інтеграція систем штучного інтелекту у підрозділ Boeing Defense, Space & Security (BDS), який відповідає за військову та космічну техніку.

Про це пише Investing.com

Інтеграція Palantir Foundry у виробництво

У межах партнерства Boeing впровадить платформу Palantir Foundry, яка забезпечить уніфікацію аналітики даних на оборонних виробничих потужностях компанії.

Йдеться про десятки великих виробничих ліній, де створюють літаки, гелікоптери, ракети, супутники, космічні апарати та інше озброєння.

Читайте також Пентагон виділив $200 млн на розвиток військового ШІ

«Palantir є на передовій, коли йдеться про використання штучного інтелекту для пришвидшення доставки критично важливих продуктів, послуг і можливостей у руки військових операторів», — зазначив Стів Паркер, генеральний директор BDS, під час конференції Air, Space & Cyber Conference.

Результат співпраці та секретні проєкти

Окрім виробничих процесів, співпраця передбачає залучення експертизи Palantir у сфері ШІ до низки секретних і комерційних проєктів, які підтримуватимуть чутливі військові місії.

За словами Майка Галлахера, керівника оборонного напряму Palantir, партнерство має «прискорити виробництво та інновації» й інтегрувати передові технології у програми нинішнього та наступного покоління.

Boeing Defense, Space & Security постачає аерокосмічну техніку більш ніж у 150 країн світу. Фінансові умови співпраці з Palantir не розкриваються.

Втомилися читати та вишукувати потрібну інформацію з різних джерел? Finance.ua подбав про це і створив аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин. Це зручно!

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.