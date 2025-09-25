0 800 307 555
Boeing і Palantir об’єдналися для впровадження ШІ в оборонні програми

Американський виробник авіаційної та космічної техніки Boeing та компанія з розробки програмного забезпечення для аналізу даних Palantir Technologies оголосили про нове партнерство. Мета співпраці — інтеграція систем штучного інтелекту у підрозділ Boeing Defense, Space & Security (BDS), який відповідає за військову та космічну техніку.
Інтеграція Palantir Foundry у виробництво

  • У межах партнерства Boeing впровадить платформу Palantir Foundry, яка забезпечить уніфікацію аналітики даних на оборонних виробничих потужностях компанії.
  • Йдеться про десятки великих виробничих ліній, де створюють літаки, гелікоптери, ракети, супутники, космічні апарати та інше озброєння.
«Palantir є на передовій, коли йдеться про використання штучного інтелекту для пришвидшення доставки критично важливих продуктів, послуг і можливостей у руки військових операторів», — зазначив Стів Паркер, генеральний директор BDS, під час конференції Air, Space & Cyber Conference.

Результат співпраці та секретні проєкти

Окрім виробничих процесів, співпраця передбачає залучення експертизи Palantir у сфері ШІ до низки секретних і комерційних проєктів, які підтримуватимуть чутливі військові місії.
За словами Майка Галлахера, керівника оборонного напряму Palantir, партнерство має «прискорити виробництво та інновації» й інтегрувати передові технології у програми нинішнього та наступного покоління.
Boeing Defense, Space & Security постачає аерокосмічну техніку більш ніж у 150 країн світу. Фінансові умови співпраці з Palantir не розкриваються.

