Google Фото дозволяє редагувати фотографії голосовими командами
Користувачі Android в США тепер можуть використовувати функцію розмовного редагування в Google Фото.
Як повідомляє Google у своєму блозі, такий функціонал вперше був представлений на смартфонах Pixel 10 для всіх користувачів Android у США.
«Забудьте про перемикання між інструментами та налаштування повзунків. Ви можете просто описати потрібні редагування за допомогою голосу або тексту та спостерігати, як Google Фото втілює ваше бачення в життя», — зазначають у Google.
Для того, аби скористатися цією функцією, в Google Фото потрібно обрати опцію «допоможіть мені редагувати», і до виконання цих завдань буде залучено ШІ Gemini.
Нагадаємо, що нещодавно Google покращила генерування зображень в Gemini завдяки ШІ-моделі nano-banana. Нова модель штучного інтелекту Gemini призначена для більш точного редагування зображень на основі запитів користувачів природною мовою, зберігаючи при цьому цілісність облич, тварин та інших деталей, що зазвичай погано виходить у ШІ. Наприклад, якщо попросити у чатботів ChatGPT або Grok змінити колір сорочки людини на фотографії, у відповідь вони можуть видати змінене обличчя чи фон.
Також Google інтегрувала Gemini у Chrome, завдяки чому браузер отримав 10 нових ШІ-функцій.
