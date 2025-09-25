Google Фото дозволяє редагувати фотографії голосовими командами 25.09.2025, 00:17 — Технології&Авто

Google Фото дозволяє редагувати фотографії голосовими командами, techcrunch.com

Користувачі Android в США тепер можуть використовувати функцію розмовного редагування в Google Фото.

Як повідомляє Google у своєму блозі, такий функціонал вперше був представлений на смартфонах Pixel 10 для всіх користувачів Android у США.

«Забудьте про перемикання між інструментами та налаштування повзунків. Ви можете просто описати потрібні редагування за допомогою голосу або тексту та спостерігати, як Google Фото втілює ваше бачення в життя», — зазначають у Google.

Читайте також Додаток Google Home отримає редизайн та інтеграцію з Gemini

Для того, аби скористатися цією функцією, в Google Фото потрібно обрати опцію «допоможіть мені редагувати», і до виконання цих завдань буде залучено ШІ Gemini.

Нагадаємо, що нещодавно Google покращила генерування зображень в Gemini завдяки ШІ-моделі nano-banana. Нова модель штучного інтелекту Gemini призначена для більш точного редагування зображень на основі запитів користувачів природною мовою, зберігаючи при цьому цілісність облич, тварин та інших деталей, що зазвичай погано виходить у ШІ. Наприклад, якщо попросити у чатботів ChatGPT або Grok змінити колір сорочки людини на фотографії, у відповідь вони можуть видати змінене обличчя чи фон.

Також Google інтегрувала Gemini у Chrome, завдяки чому браузер отримав 10 нових ШІ-функцій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.