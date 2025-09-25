0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google Фото дозволяє редагувати фотографії голосовими командами

Технології&Авто
16
Google Фото дозволяє редагувати фотографії голосовими командами
Google Фото дозволяє редагувати фотографії голосовими командами, techcrunch.com
Користувачі Android в США тепер можуть використовувати функцію розмовного редагування в Google Фото.
Як повідомляє Google у своєму блозі, такий функціонал вперше був представлений на смартфонах Pixel 10 для всіх користувачів Android у США.
«Забудьте про перемикання між інструментами та налаштування повзунків. Ви можете просто описати потрібні редагування за допомогою голосу або тексту та спостерігати, як Google Фото втілює ваше бачення в життя», — зазначають у Google.
Читайте також
Для того, аби скористатися цією функцією, в Google Фото потрібно обрати опцію «допоможіть мені редагувати», і до виконання цих завдань буде залучено ШІ Gemini.
Нагадаємо, що нещодавно Google покращила генерування зображень в Gemini завдяки ШІ-моделі nano-banana. Нова модель штучного інтелекту Gemini призначена для більш точного редагування зображень на основі запитів користувачів природною мовою, зберігаючи при цьому цілісність облич, тварин та інших деталей, що зазвичай погано виходить у ШІ. Наприклад, якщо попросити у чатботів ChatGPT або Grok змінити колір сорочки людини на фотографії, у відповідь вони можуть видати змінене обличчя чи фон.
Також Google інтегрувала Gemini у Chrome, завдяки чому браузер отримав 10 нових ШІ-функцій.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems