Названо найекономічніший автомобіль у світі

Volkswagen свого часу довів, що ідея «100 кілометрів на одному літрі пального» може стати реальністю. Саме з цього завдання й почалася історія моделі XL1 — унікального гібридного автомобіля, який у 2013−2016 роках обмеженим тиражем вийшов у серію.
Про це повідомляє MMR.
Volkswagen XL1 став найекономічнішим серійним авто у світі. Його створили для демонстрації можливостей сучасних технологій у зниженні витрат пального.
Машина важить лише 795 кг завдяки застосуванню легких матеріалів — магнію, карбону та вуглепластику. Дводверне купе отримало дизельний двигун об’ємом 0,8 л у поєднанні з електромотором. Сумарна потужність установки склала 68 к.с., а середня витрата пального — всього 0,9 літра на 100 км.
Перший прототип XL1 з’явився ще у 2002 році, а через кілька доопрацювань дійшов до конвеєра. У продаж випустили лише близько 200 машин, ще 50 передали для тестів і досліджень. Ціна у 2014 році становила 111 тисяч євро — сума, яка й сьогодні виглядає значною.
Серед ключових особливостей XL1 — надзвичайно низький коефіцієнт аеродинамічного опору, гібридна силова схема з можливістю руху на електротязі та відмова від зайвих елементів комфорту. Завдяки цьому запас ходу сягав 400 км, а розгін до «сотні» займав 12,7 секунди.
Конкуренти на ринку теж були — наприклад, концепт Daihatsu UFE-III із витратою 1,39 л/100 км чи серійний Audi A2 1.2 TDI, відомий як «трилітрова» модель. Але саме Volkswagen вдалося вивести свій експериментальний проєкт у реальний продаж.
