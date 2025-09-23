0 800 307 555
Нові штрафи для водіїв: скільки заплатите за дрифт та перевищення шуму

Технології&Авто
55
Як повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, поліцією та МВС розроблено ініціативи, які дозволять підвищити штрафи для водіїв, а також введуть нові види порушень. Про це пише ЕП.
Розроблено законопроєкт, який забезпечує посилення контролю за нетверезим керуванням — передбачає обов’язкову евакуацію авто на штрафмайданчик, якщо особа керує ТЗ у стані сп’яніння.
Також з його слів, на черзі ще низка найактуальніших законопроєктів, які, зокрема, опрацьовувались патрульною поліцією, надавались офіційні висновки та пропозиції до законопроєктів щодо:
  • посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР — повторні порушення (світлофор, обгін, пішохідні переходи) каратимуться більшими штрафами та позбавленням прав;
  • вимоги до шин — обов'язкові зимові/усесезонні шини, штрафи до 8500 грн, у разі повторних порушень — позбавлення прав;
  • регулювання персонального електротранспорту — визначення чітких правил і відповідальності користувачів електросамокатів тощо;
  • швидкісний режим — зниження «нештрафованого порогу» з 20 до 10 км/год, чітка градація штрафів за порушення обмежень швидкості;
  • світлоповертальні елементи для пішоходів — обов’язкове використання в темну пору доби чи за умов недостатньої видимості;
  • альтернативні ініціативи — «система штрафних балів» для порушників та можливість громадянам фіксувати порушення.
В частині посилення санкцій розглядаються наступні нововведення:
  • дрифт — штраф до 17 тис. грн і позбавлення прав;
  • перевищення шуму — штраф до 34 тис. грн;
  • нетверезе керування — штраф до 51 тис. грн, позбавлення прав і конфіскація авто;
  • керування в стані сп’яніння під час воєнного стану — можливість конфіскації ТЗ на користь підрозділів ЗСУ.
Окремо відзначимо освітні заходи — заплановано обов’язкове вивчення дітьми у школах основ безпеки дорожнього руху.
Всі ці кроки покликані сформувати головне — відчуття невідворотності покарання. А саме це, доводить міжнародний досвід, бо це дисциплінує найкраще.
Раніше Finance.ua розповідав про те, які ж штрафи чекають на автомобілістів за порушення тих чи інших правил та яким чином їх можна перевірити, аби впевнитися в тому, що ви «чисті».

Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоГроші
