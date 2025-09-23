Нові штрафи для водіїв: скільки заплатите за дрифт та перевищення шуму Сьогодні 13:00 — Технології&Авто

Нові штрафи для водіїв: скільки заплатите за дрифт та перевищення шуму

Як повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, поліцією та МВС розроблено ініціативи, які дозволять підвищити штрафи для водіїв, а також введуть нові види порушень. Про це пише ЕП

Розроблено законопроєкт, який забезпечує посилення контролю за нетверезим керуванням — передбачає обов’язкову евакуацію авто на штрафмайданчик, якщо особа керує ТЗ у стані сп’яніння.

Також з його слів, на черзі ще низка найактуальніших законопроєктів, які, зокрема, опрацьовувались патрульною поліцією, надавались офіційні висновки та пропозиції до законопроєктів щодо:

посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР — повторні порушення (світлофор, обгін, пішохідні переходи) каратимуться більшими штрафами та позбавленням прав;

вимоги до шин — обов'язкові зимові/усесезонні шини, штрафи до 8500 грн , у разі повторних порушень — позбавлення прав;

— обов'язкові зимові/усесезонні шини, штрафи , у разі повторних порушень — позбавлення прав; регулювання персонального електротранспорту — визначення чітких правил і відповідальності користувачів електросамокатів тощо;

— визначення чітких правил і відповідальності користувачів електросамокатів тощо; швидкісний режим — зниження «нештрафованого порогу» з 20 до 10 км/год, чітка градація штрафів за порушення обмежень швидкості;

— зниження «нештрафованого порогу» з 20 до 10 км/год, чітка градація штрафів за порушення обмежень швидкості; світлоповертальні елементи для пішоходів — обов’язкове використання в темну пору доби чи за умов недостатньої видимості;

— обов’язкове використання в темну пору доби чи за умов недостатньої видимості; альтернативні ініціативи — «система штрафних балів» для порушників та можливість громадянам фіксувати порушення.

В частині посилення санкцій розглядаються наступні нововведення:

дрифт — штраф до 17 тис. грн і позбавлення прав;

і позбавлення прав; перевищення шуму — штраф до 34 тис. грн;

нетверезе керування — штраф до 51 тис. грн, позбавлення прав і конфіскація авто;

керування в стані сп’яніння під час воєнного стану — можливість конфіскації ТЗ на користь підрозділів ЗСУ.

Окремо відзначимо освітні заходи — заплановано обов’язкове вивчення дітьми у школах основ безпеки дорожнього руху.

Всі ці кроки покликані сформувати головне — відчуття невідворотності покарання. А саме це, доводить міжнародний досвід, бо це дисциплінує найкраще.

