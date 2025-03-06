Які штрафи за порушення ПДР в Україні Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Які штрафи за порушення ПДР в Україні

Finance.ua розповідає про те, які ж штрафи чекають на автомобілістів за порушення тих чи інших правил та яким чином їх можна перевірити, аби впевнитися в тому, що ви «чисті».

Про це йдется у статті:

Перелік порушень та сума штрафів за порушення Правил дорожнього руху визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Розпочнімо з найбільш суворих штрафів та покарань, які сягають кількох десятків тисяч гривень:

невиконання вимог уповноваженої посадової особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, про зупинку транспортного засобу — 51 тис. гривень;

керування ТЗ особою, позбавленою права керування ТЗ — 20 400 гривень. Повторне протягом року вчинення цього порушення — 40 800 гривень з позбавленням права керування ТЗ на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

Повторне протягом року вчинення цього порушення — 40 800 гривень з позбавленням права керування ТЗ на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням ТЗ чи без такого; керування водієм ТЗ, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме: порушено строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту; ТЗ використовується для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні; ТЗ передано у володіння, користування або розпорядження особі, яка не ввозила його на митну територію України або не поміщала в митний режим транзиту — 8 500 грн. Повторне протягом року вчинення цього порушення — 17 тис. грн з позбавленням права керування ТЗ на строк 1 рік та з оплатним вилученням ТЗ чи без такого.

Суворі покарання за керування авто в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння:

керування ТЗ особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, а також передача керування ТЗ особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує ТЗ, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів — 17 тис. гривень із позбавленням права керування ТЗ на строк 1 рік, і на інших осіб — накладення штрафу 17 тис. грн;

повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, зазначених вище — 34 тис. гривень з позбавленням права керування ТЗ на строк 3 роки, та з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адміністративний арешт на строк 10 діб з позбавленням права керування ТЗ на строк 3 роки та з оплатним вилученням ТЗ чи без такого і на інших осіб — накладення штрафу 34 тис. грн з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адміністративний арешт на строк 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

якщо ви двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за порушення, зазначені вище, то тут штраф для водіїв сягає 51 тис. гривень з позбавленням права керування ТЗ на строк 10 років, та з конфіскацією ТЗ, який є у приватній власності порушника, або адміністративний арешт на строк 15 діб з позбавленням права керування ТЗ на строк 10 років та з конфіскацією ТЗ, який є у приватній власності порушника, і на інших осіб — накладення штрафу 51 тис. грн з конфіскацією ТЗ, який є у приватній власності порушника, або адміністративний арешт на строк 15 діб з конфіскацією ТЗ, який є у приватній власності порушника;

вживання особою, яка керувала ТЗ, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як ТЗ був зупинений на вимогу поліціянта, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду — 34 тис. гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб з позбавленням права керування ТЗ на строк 3 роки та на інших осіб — накладення штрафу 34 тис. грн або адміністративний арешт на строк 15 діб.

Зміна щодо штрафів нещодавно відбулася в Україні для тих, хто любить пересування на нестандартному ТЗ.

Так, відтепер в Україні заборонено використання позашляховиків, квадроциклів, багі та мотоциклів у заповідниках. Використання такого транспорту дозволяється тільки для службових потреб природоохоронців, представників силових структур і рятувальників.

Штрафи за порушення значно зросли:

для фізичних осіб — від 8 500 до 17 тис. гривень;

для посадових осіб — від 17 тис. до 25 500 гривень.

Щодо інших сум та покарань за порушення ПДР, то тут виділимо найбільш розповсюджені. Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів:

керування або експлуатація транспортного засобу без номерного знака;

з номерним знаком, що не належить цьому засобу;

з номерним знаком, який не відповідає встановленим зразкам або вимогам;

з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;

з перевернутим, неосвітленим чи закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);

з нанесенням покриття на номерний знак або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють ідентифікацію;

із забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані двадцяти метрів;

вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака.

За порушення, про які написано вище, передбачений штраф у розмірі 1 190 грн.

керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів — 340 грн;

порушення правил перевезення дітей. Коментар до статті. Згідно з п. 21.11 «б» ПДР, забороняється перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; на передньому сидінні легкового автомобіля — без використання зазначених спеціальних засобів; на задньому сидінні мотоцикла та мопеда — 510 грн. Повторне протягом року вчинення цього порушення — 850 грн;

керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов’язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов — 340 грн. Повторне протягом року вчинення цього порушення — 850−1 700 грн із позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб;

порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами — 510 грн;

порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв — 8 500 грн. Також відбувається конфіскація спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв;

залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні — 3 400 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років;

грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років; перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками — 340 грн;

перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину — 1 700 грн;

Порушення водіями транспортних засобів:

— правил проїзду перехресть;— правил проїзду зупинками транспортних засобів загального користування;— проїзду на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника;— правил обгону;— правил зустрічного роз’їзду;— вимог щодо дотримання безпечної дистанції або інтервалу;— правил розташування транспортних засобів на проїзній частині;— правил руху автомагістралями;— правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів;— правил користування водієм під час руху транспортного засобу засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання) — правил навчальної їзди.

За всі порушення, про які написано вище, передбачений штраф у розмірі 510 грн.

Штрафують, звісно, й за інші порушення, але ми все ж вирішили зробити акцент на найбільш популярних.

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