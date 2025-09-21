Volkswagen відкладає вихід електричного Golf та нового кросовера
Volkswagen відкладає запуск електричної версії культового Golf, а також нового електричного кросовера. Раніше очікувалося, що Golf EV дебютуватиме у 2028 році, проте тепер його прем’єра може відбутися лише наприкінці десятиліття.
Про це повідомляє Electrek.
У чому причина
Затримка пов’язана зі зростанням витрат на модернізацію заводу у Вольфсбурзі, де виробляється Golf.
Раніше компанія планувала перенести виробництво бензинової версії моделі до Мексики, а на звільнених потужностях із 2027 року почати випуск електричного хетчбека.
Однак через бюджетні обмеження запуск перенесли, як і виробництво електричного T-Roc.
Ситуацію ускладнюють технічні проблеми на підприємстві: за словами інсайдерів, конвеєри іноді простоюють через збої обладнання, що може зменшити випуск на тисячі машин щотижня.
За інформацією Bloomberg, Volkswagen розглядає новий інвестиційний бюджет на 2026−2030 роки, який може скласти близько €160 млрд, щоб профінансувати модернізацію та запуск нових моделей.
