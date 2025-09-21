0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Volkswagen відкладає вихід електричного Golf та нового кросовера

Технології&Авто
9
Volkswagen відкладає вихід електричного Golf та нового кросовера
Volkswagen відкладає вихід електричного Golf та нового кросовера
Volkswagen відкладає запуск електричної версії культового Golf, а також нового електричного кросовера. Раніше очікувалося, що Golf EV дебютуватиме у 2028 році, проте тепер його прем’єра може відбутися лише наприкінці десятиліття.
Про це повідомляє Electrek.

У чому причина

Затримка пов’язана зі зростанням витрат на модернізацію заводу у Вольфсбурзі, де виробляється Golf.
Читайте також
Раніше компанія планувала перенести виробництво бензинової версії моделі до Мексики, а на звільнених потужностях із 2027 року почати випуск електричного хетчбека.
Однак через бюджетні обмеження запуск перенесли, як і виробництво електричного T-Roc.
Ситуацію ускладнюють технічні проблеми на підприємстві: за словами інсайдерів, конвеєри іноді простоюють через збої обладнання, що може зменшити випуск на тисячі машин щотижня.
Читайте також
За інформацією Bloomberg, Volkswagen розглядає новий інвестиційний бюджет на 2026−2030 роки, який може скласти близько €160 млрд, щоб профінансувати модернізацію та запуск нових моделей.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems