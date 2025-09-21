Porsche готує електричні Boxster і Cayman Сьогодні 04:04 — Технології&Авто

Porsche готує електричні Boxster і Cayman

Наступні моделі Boxster та Cayman будуть електричними, але Porsche все ще розглядає варіант із бензиновим двигуном, на тлі того, як попит на електромобілі падає.

Про це пише Autoblog.

Porsche 718 Boxster і Cayman давно стали для бренду доступними моделями для входу в сімейство спортивних автомобілів, пропонуючи збалансоване розташування двигуна і бездоганні відчуття від водіння за ціною, нижчою, ніж у 911.

Для багатьох покупців вони є першим кроком у світ високопродуктивних двомісних автомобілів Porsche.

Однак ці дві моделі чекають на серйозні зміни. Porsche готує повністю електричних наступників лінійки 718, позиціонуючи їх як новий розділ в історії своїх легких, орієнтованих на водія родстерів та купе. Компанія впевнена у своїх силах, навіть попри мінливі ринкові умови.

Згідно з звітом австралійського Carsales, Porsche підтримує план випуску повністю електричних замін Boxster та Cayman.

Франк Мозер, віце-президент, який відповідає за лінійки 911 та 718, наголосив, що розробка електромобілів йде повним ходом.

«Ми працюємо над електромобілем, і повірте мені, це буде чудовий автомобіль. Ми вирішили перейти на електромобіль для 718 і ми працюємо над цим, і я думаю, що це справді правильне рішення. Ви можете бути впевнені, що цей автомобіль буде дійсно блискучим, тому що він легкий, потужний і це поєднання ідеально підходить для дводверного спорткара, повірте мені», — заявив Мозер на Мюнхенському автосалоні. —

У той час як Porsche зосереджена на майбутньому електромобілі, Carsales з посиланням на інсайдерські джерела підтвердив, що компанія все ще розглядає альтернативу двигуну внутрішнього згоряння, але поки не ухвалила остаточного рішення.

Можливість збереження бензинового варіанта пов’язана з недавнім рішенням Porsche запропонувати як електричну, так і версію з двигуном внутрішнього згоряння для позашляховика Macan наступного покоління. Очікується, що бензинова модель з’явиться вже 2028 року.

Аналогічна стратегія може бути реалізована для Boxster та Cayman, хоча автовиробник поки що не підтвердив це.

Зв’язок з Audi

Будь-яке рішення також вплине на весь концерн Volkswagen. Audi планує запустити серійну версію свого повністю електричного кабріолету Concept C у 2027 році, використовуючи ту ж архітектуру PPE, яка лежатиме в основі електричних моделей 718.

Генеральний директор Audi Гернот Делльнер підтвердив, що Concept C буде виключно електричним, хоча й натякнув на можливість появи гібридів у інших.

Наразі Porsche продовжує розробляти Boxster і Cayman наступного покоління як чисто електромобілі, позиціонуючи їх як зразок легкої продуктивності бренду в епоху електромобілів, залишаючи при цьому вузьке вікно відкритим для майбутнього, що працює на двигунах внутрішнього згоряння.

