Porsche представила станцію для бездротової зарядки електричного Cayenne 2026 (фото, відео)

Porsche представила індукційну систему зарядки для майбутнього електричного Cayenne, реліз якого запланований на 2026 рік. Технологію показали на виставці IAA Mobility у Мюнхені, і вона дозволить заряджати авто без кабелів — достатньо припаркувати його над спеціальною плитою.
Система складається з двох частин: підлогової плити з повітряним охолодженням та плити під авто з рідинним охолодженням. Остання інтегрується в конструкцію машини ще на заводі, тому для отримання функції потрібно замовляти попередню підготовку під час виробництва. Також плиту можна буде додати й пізніше у дилера.
Зарядний модуль потужністю 11 кВт важить близько 50 кг і працює з напругою 240 В та силою струму 48 А. Система витримує температуру від -40 до +50°C і може забезпечувати до 90% ефективності — приблизно стільки ж, як і звичайна зарядка Level 2. Дощ, сніг чи листя на плиті не впливають на процес, а ось тварин або металеві предмети вона визначає й автоматично зупиняє зарядку. Плиту навіть можна переїхати важким авто — вона залишиться неушкодженою.
Паркування спрощує режим Park Assist: авто саме вирівнюється над плитою, а пневмопідвіска автоматично зменшує відстань для оптимальної передачі енергії. Контроль та налаштування інтегровані у застосунок MyPorsche.
Ціни для США ще не оголошені, але в Німеччині повний комплект коштуватиме приблизно $9500. До речі, Porsche підтвердила, що вже випущені Taycan і Macan не підтримуватимуть цю технологію.
За матеріалами:
mezha.media
Авто
