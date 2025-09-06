Жінки рідше користуються ШІ, ніж чоловіки — дослідження 06.09.2025, 01:09 — Технології&Авто

Жінки рідше користуються ШІ, ніж чоловіки — дослідження

Нове міжнародне дослідження виявило значний гендерний розрив у використанні генеративного штучного інтелекту. За його даними, чоловіки набагато активніше користуються інструментами на кшталт ChatGPT, Claude чи Perplexity, тоді як жінки становлять меншість як серед користувачів у повсякденному житті, так і у професійній сфері.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Деталі

Зокрема, у період з листопада 2022-го по травень 2024 року жінки складали лише 42% від приблизно 200 млн середньомісячних користувачів ChatGPT на той момент, 42,4% Perplexity та лише 31,2% Claude від Anthropic.

Ще більш разючий дисбаланс простежується у використанні мобільних додатків ШІ: між травнем 2023-го і листопадом 2024-го лише 27,2% завантажень застосунку ChatGPT здійснили жінки. Подібна тенденція спостерігалася і на інших платформах.

Дослідження показало, що розрив зберігається і під час використання вузькоспеціалізованих ШІ-інструментів. З понад 3800 сервісів жінки відвідали лише 34,3%.

Загалом у метааналізі 18 наукових і практичних досліджень, проведених у 2022−2025 роках за участі близько 143 тисяч осіб, виявили, що жінки в середньому на 20% рідше користуються генеративним ШІ.

Гендерний розрив зафіксували у різних країнах світу з низьким, середнім та високим рівнем доходу.

У межах окремих вибірок цей розрив коливався від 11% серед власників бізнесу в США, Австралії, Британії та Канаді до понад 30% серед студентів університетів у Швеції та США.

Частина опитаних жінок пояснювала свою стриманість страхом. На їхню думку, використання штучного інтелекту може зашкодити їхній репутації або викликати сумніви в компетентності серед колег.

За словами співавтора роботи, доцента Гарвардської школи бізнесу Рембранда Конінга, роботодавці могли б скоротити дисбаланс, якби зробили використання генеративних інструментів стандартною практикою для всіх працівників.

Інакше існує ризик, що розвиток ШІ відбуватиметься переважно на основі чоловічого досвіду, що може посилювати гендерні упередження.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

