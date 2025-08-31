Китай будує перший у світі підводний дата-центр для ШІ — Finance.ua

Китай будує перший у світі підводний дата-центр для ШІ Сьогодні 23:13 — Технології&Авто

Китай будує перший у світі підводний дата-центр для ШІ

Китай розпочав будівництво першого у світі підводного дата-центру, призначеного для роботи з алгоритмами штучного інтелекту. Об’єкт зводиться приблизно за 10 км від узбережжя Шанхаю — одного з головних технологічних хабів країни. Інвестиції у проєкт складають $223 млн, його реалізує компанія Hailanyun (HiCloud).

Про це повідомляє livescience.

Навіщо Китаю підводні дата-центри

Штучний інтелект, хмарні технології та цифрова економіка є ключовими напрямами стратегії Пекіна для зростання економіки.

Проте дата-центри споживають величезні обсяги енергії та води: для охолодження серверів щодня використовуються сотні тисяч літрів, що вже створює конкуренцію за ресурси з агросектором і питними потребами.

Багато компаній у світі будують серверні комплекси у посушливих регіонах (США, Іспанія, Близький Схід), аби зменшити ризики від вологості, але це лише поглиблює проблему з нестачею води.

Китай запропонував інше рішення: перенести дата-центр у найвологіше середовище — океан. Там сервери охолоджуються природним чином за допомогою морської води.

За оцінками компанії Hailanyun, це дозволяє знизити енергоспоживання мінімум на 30% у порівнянні з наземними об’єктами.

Потужності нового центру

Перша черга включає 198 серверних стійок — це від 396 до 792 потужних ШІ-серверів. Їх обчислювальних ресурсів вистачить, щоб за одну добу виконати завдання рівня навчання моделі GPT-3.5. Запуск центру запланований на вересень.

Об’єкт буде майже повністю забезпечений відновлюваною енергією — до 97% постачатиме офшорна вітрова електростанція. Для порівняння: середній дата-центр у Китаї має близько 3 тис. серверних стійок, а у «супермасштабних» — понад 10 тис.

Випередити США

Технологія підводних дата-центрів не нова: ще понад 10 років тому Microsoft тестувала свій проєкт Project Natick біля берегів Шотландії.

Після двох років випробувань компанія підтвердила ефективність і надійність таких рішень, але далі експерименту справа не пішла.

Китайська Hailanyun рухається швидше: від пілотного запуску у Хайнані в 2022 році до комерційного об’єкта біля Шанхаю минуло менше ніж 30 місяців.

Експерти вважають, що Пекін намагається «перестрибнути» через США та встановити нові стандарти сталого цифрового розвитку.

«Амбітний підхід Китаю може вплинути на глобальні норми у сфері низьковуглецевої цифрової інфраструктури», — зазначає аналітик енергетичного центру Ember Шабріна Надхіла.

Екологія та ризики

Попри заяви розробників про «екологічну безпеку», вчені попереджають про низку загроз:

локальне нагрівання води, яке може стати критичним під час морських теплових хвиль;

зниження рівня кисню у воді та вплив на морську флору й фауну;

підвищені ризики кібератак та навіть можливість фізичного пошкодження обладнання за допомогою звукових хвиль.

За даними досліджень, на попередніх тестових майданчиках підвищення температури води становило менше ніж один градус, що вважалося прийнятним. Водночас екологічні організації закликають до додаткового моніторингу.

