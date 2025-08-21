Великобританія запроваджує ШІ для попередження злочинів — Finance.ua
укр
Великобританія запроваджує ШІ для попередження злочинів

Технології&Авто
17
Уряд Великобританії оголосив про запуск нового ШІ-інструменту для правоохоронних органів, який допомагатиме передбачати та запобігати злочинам ще до їхнього вчинення.
Що передбачає ШІ-інструмент? Система збиратиме та аналізуватиме великі обсяги даних із поліції, місцевих рад, соціальних служб і навіть судових реєстрів.
До цього входить:
  • інформація про попередні судимості,
  • історія інцидентів,
  • поведінкові моделі потенційних правопорушників та інші фактори ризику.
На основі цих даних ШІ формуватиме карти «гарячих точок» злочинності, що дозволить поліції ефективніше планувати патрулювання, спрямовувати ресурси туди, де вони найбільш потрібні, і своєчасно реагувати на можливі загрози. Міністр науки, інновацій та технологій Пітер Кайл зазначив, що поєднання штучного інтелекту та традиційної роботи поліції допоможе залишатися на крок попереду злочинців і підвищити безпеку громадян.
За планом уряду, інструмент повинен запрацювати до 2030 року, а його впровадження стане частиною стратегії щодо модернізації правоохоронних органів і скорочення рівня злочинності в країні.
За матеріалами:
itechua
