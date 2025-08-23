Прибутки великих компаній від ШІ до 2028 року перевищать $1 трлн — Finance.ua
Прибутки великих компаній від ШІ до 2028 року перевищать $1 трлн

Технології&Авто
15
До 2028 року прибутки найбільших технологічних гравців від генеративного штучного інтелекту перевищать 1 трильйонів доларів, тоді як у 2024 році вони становили лише 45 мільярдів.
Про це пише Financial Times з посиланням на дані Morgan Stanley.

Витрати на розвиток ШІ зростають

За прогнозами, близько 50% з прогнозованих 2,9 трильйонів інвестицій у створення та розвиток ШІ профінансують саме так звані «гіпермасштабні компанії», як от Google, Amazon, Microsoft та Meta.
Витрати на центри обробки даних стрімко зростають:
  • у 2024 році — понад 350 мільярдів доларів,
  • у 2026 році — вже понад 400 мільярдів доларів.
Традиційно ці компанії фінансували інфраструктуру для хмарних сервісів (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud) за рахунок власних коштів. Але масштабні потреби генеративного ШІ змушують залучати зовнішні інвестиції.
Минулого року внутрішні грошові потоки покривали витрати близько 200 мільярдів доларів, однак цього року ця сума подвоїться, а в 2026-му зросте ще більше.
Morgan Stanley прогнозує, що до 2029 року глобальні витрати на центри обробки даних сягнуть 3 трильйони доларів:
  • 1,4 трильйонів — капітальні витрати великих технологічних груп;
  • 1,5 трильйонів — кошти інвесторів і розробників.
За матеріалами:
Телеканал 24
