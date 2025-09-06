0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бюджетний аналог VW ID.3 та MG4: презентовано електромобіль Chery QQ3 (фото)

Технології&Авто
25
Бюджетний аналог VW ID.3 та MG4: презентовано електромобіль Chery QQ3 (фото)
Бюджетний аналог VW ID.3 та MG4: презентовано електромобіль Chery QQ3 (фото), Фото: Chery
Електромобіль Chery QQ3 надійде в продаж до кінця року за ціною приблизно від 70 000 юанів ($9800).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Нова модель стане флагманом у сімействі Chery QQ. Як відомо, тепер це ціла лінійка недорогих міських електрокарів. QQ3 буде дешевим аналогом Volkswagen ID.3 і MG4.
Новий Chery QQ3 — хетчбек С-класу завдовжки 4,2 м при колісній базі 2,7 м. У його дизайні переважають плавні округлені форми. Звертають на себе увагу великі овальні фари та ліхтарі, а також доволі крупні дверні ручки.
Фото: Chery
Фото: Chery
Новий Chery QQ3 — хетчбек С-класу завдовжки 4,2 м при колісній базі 2,7 м. У його дизайні переважають плавні округлені форми. Звертають на себе увагу великі овальні фари та ліхтарі, а також доволі крупні дверні ручки.
Фото: Chery
Фото: Chery
У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Передні сидіння отримали електропривід із пам’яттю налаштувань, підігрів та вентиляцію, обігрівається і кермо.
Також електроприводом оснастили двері багажника. Його об’єм не розкривають, але зазначають, що додатковий 70-літровий відсік є спереду.
Фото: Chery
Фото: Chery
Новий електромобіль Chery QQ3 оснастили мотором потужністю 122 к. с. на задній вісі. Ємність батареї та запас ходу розкриють ближче до дати старту продажів.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems