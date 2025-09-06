Бюджетний аналог VW ID.3 та MG4: презентовано електромобіль Chery QQ3 (фото)
Електромобіль Chery QQ3 надійде в продаж до кінця року за ціною приблизно від 70 000 юанів ($9800).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Нова модель стане флагманом у сімействі Chery QQ. Як відомо, тепер це ціла лінійка недорогих міських електрокарів. QQ3 буде дешевим аналогом Volkswagen ID.3 і MG4.
Новий Chery QQ3 — хетчбек С-класу завдовжки 4,2 м при колісній базі 2,7 м. У його дизайні переважають плавні округлені форми. Звертають на себе увагу великі овальні фари та ліхтарі, а також доволі крупні дверні ручки.
Новий Chery QQ3 — хетчбек С-класу завдовжки 4,2 м при колісній базі 2,7 м. У його дизайні переважають плавні округлені форми. Звертають на себе увагу великі овальні фари та ліхтарі, а також доволі крупні дверні ручки.
У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Передні сидіння отримали електропривід із пам’яттю налаштувань, підігрів та вентиляцію, обігрівається і кермо.
Також електроприводом оснастили двері багажника. Його об’єм не розкривають, але зазначають, що додатковий 70-літровий відсік є спереду.
Новий електромобіль Chery QQ3 оснастили мотором потужністю 122 к. с. на задній вісі. Ємність батареї та запас ходу розкриють ближче до дати старту продажів.
