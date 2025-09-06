0 800 307 555
Ford відкликає понад 600 тисяч автомобілів

У США компанія Ford Motor оголосила масштабний відклик майже 500 тисяч автомобілів Ford Edge та Lincoln MKX та понад 105 тисяч автомобілів Mustang.
Про це повідомляє Reuters.

Чому Ford відкликає автівки

У першому випадку йдеться про можливу несправність у гальмівній системі, а у другому причиною стала відмова роботи зовнішнього освітлення.
У 500-тисячному відклику проблема пов’язана з розривом шланга в системі, який може стати причиною втрати рідини.
Під відкликання підпадають SUV Ford Edge 2015−2018 років випуску та преміальний кросовер Lincoln MKX 2016−2018 років.
За оцінкою Національного управління безпеки дорожнього руху, лише близько 1% цих автомобілів мають дефект, а у Ford наголосили, що наразі не зафіксовано жодного випадку аварій чи травм, пов’язаних із цією несправністю.
Відкликання автомобілів Mustang стосується автомобілів останніх років випуску, а проблемними є недостатньо герметичні панелі, через які може просочуватися вода, що і призводить до відмови зовнішніх світлових приладів.
За матеріалами:
Корреспондент.net
