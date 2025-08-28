Ford відкликає в США понад 355 тисяч пікапів — Finance.ua

Ford відкликає в США понад 355 тисяч пікапів
Компанія Ford Motor Company відкликає понад 355 000 пікапів у Сполучених Штатах через проблему з дисплеєм панелі приладів.
Про це повідомляє Reuters.
У Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розповіли, що йдеться про відкликання деяких моделей Ford 2025−2026 — F-550 SD, F-450 SD, F-350 SD та F-250 SD — а також F-150 2025 року.
Зазначається, що панель приладів автомобіля показує важливу інформацію, таку як рівень пального та навігацію.
Адміністрація заявила, що поточна проблема стосується панелі приладів, яка не відображає важливу інформацію, таку як попереджувальні індикатори або швидкість транспортного засобу, що збільшує ризик аварії на дорозі.
Крім цього, панель може вийти з ладу під час запуску двигуна.
У NHTSA запевнили, що програмне забезпечення буде оновлено дилером або через бездротове оновлення безкоштовно.
