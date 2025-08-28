Ford відкликає в США понад 355 тисяч пікапів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ford відкликає в США понад 355 тисяч пікапів

Технології&Авто
16
Ford відкликає в США понад 355 тисяч пікапів
Ford відкликає в США понад 355 тисяч пікапів
Компанія Ford Motor Company відкликає понад 355 000 пікапів у Сполучених Штатах через проблему з дисплеєм панелі приладів.
Про це повідомляє Reuters.
У Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розповіли, що йдеться про відкликання деяких моделей Ford 2025−2026 — F-550 SD, F-450 SD, F-350 SD та F-250 SD — а також F-150 2025 року.
Зазначається, що панель приладів автомобіля показує важливу інформацію, таку як рівень пального та навігацію.
Адміністрація заявила, що поточна проблема стосується панелі приладів, яка не відображає важливу інформацію, таку як попереджувальні індикатори або швидкість транспортного засобу, що збільшує ризик аварії на дорозі.
Крім цього, панель може вийти з ладу під час запуску двигуна.
У NHTSA запевнили, що програмне забезпечення буде оновлено дилером або через бездротове оновлення безкоштовно.
За матеріалами:
Укрінформ
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems