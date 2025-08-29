Saab розробила ракету для перехоплення безпілотників — Finance.ua
Технології&Авто
15
Компанія Saab розробила зенітну ракету Nimbrix для боротьби з невеликими безпілотними літальними апаратами.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Виробник зазначає, що це їхня перша в історії спеціалізована ракета саме для перехоплення малих дронів.
«Ракета типу „вистрілив і забув“ швидко розробляється в Saab з метою створення системи з головкою самонаведення на ціль, бойовою частиною з потужним ураженням та малими розмірами — і все це за низькою ціною», — розповіли у компанії.
Дальність польоту Nimbrix становитиме до 5 км, вона має активну головку самонаведення для відстеження повітряної цілі.
Зазначається, що бойова частина ракети може ефективно уражати та знищувати рої безпілотників, використовуючи режим повітряного вибуху.
Нова ракета працює як наземна система та може експлуатуватися самостійно або як частина більшої системи протиповітряної оборони.
Завдяки гнучким варіантам кріплення, що відповідають різним вимогам замовника, Nimbrix можна встановити на різних транспортних засобах або інших конфігураціях.
Saab планує здійснити перші поставки нової зброї замовникам вже у 2026 році.
За матеріалами:
Мілітарний
