7 ненадійних вживаних автомобілів, які постійно потребують ремонту — Finance.ua

Коли ціни на нові автомобілі кусаються, багато хто звертає погляд на ринок уживаних машин. Він величезний і спокушає низькими цінами, але за економією часто ховається «кіт у мішку» — авто, ремонт якого може влетіти в кругленьку суму.

Фахівці назвали моделі, що найчастіше стають дорогим сюрпризом для власників.

Найбільш проблемні авто з пробігом

Nissan Murano — варіатор виходить з ладу після 120 000−180 000 км, а вартість заміни може сягати 200 тис. грн. Land Rover Freelander II — часто ламаються форсунки, ланцюг ГРМ, муфта повного приводу. Chevrolet Captiva і дизельний Opel Antara — виходять з ладу турбіна, клапан EGR, фільтр сажі, а ремонт двигуна може влетіти в 100 тис. грн. Mercedes-Benz ML W164 — часті проблеми з балансирними валами та коробкою передач. Ford Focus III з коробкою Powershift — регулярні перегріви та швидке зношування зчеплення. VW Touareg I — часті поломки пневмопідвіски, редукторів та роздавальної коробки (усунення перелічених дефектів та обслуговування найчастіше зіставні з вартістю авто).

Якщо говорити про найпопулярніші моделі, які найчастіше приганяють в Україну (віком до 5 років), то лідерами тут є:

Tesla Model Y Tesla Model 3 Nissan Rogue Mazda CX-5 Kia Niro Volkswagen Tiguan Hyundai Kona

