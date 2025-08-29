7 ненадійних вживаних автомобілів, які постійно потребують ремонту — Finance.ua
7 ненадійних вживаних автомобілів, які постійно потребують ремонту

Технології&Авто
22
Коли ціни на нові автомобілі кусаються, багато хто звертає погляд на ринок уживаних машин. Він величезний і спокушає низькими цінами, але за економією часто ховається «кіт у мішку» — авто, ремонт якого може влетіти в кругленьку суму.
Фахівці назвали моделі, що найчастіше стають дорогим сюрпризом для власників.

Найбільш проблемні авто з пробігом

  1. Nissan Murano — варіатор виходить з ладу після 120 000−180 000 км, а вартість заміни може сягати 200 тис. грн.
  2. Land Rover Freelander II — часто ламаються форсунки, ланцюг ГРМ, муфта повного приводу.
  3. Chevrolet Captiva і дизельний Opel Antara — виходять з ладу турбіна, клапан EGR, фільтр сажі, а ремонт двигуна може влетіти в 100 тис. грн.
  4. Mercedes-Benz ML W164 — часті проблеми з балансирними валами та коробкою передач.
  5. Ford Focus III з коробкою Powershift — регулярні перегріви та швидке зношування зчеплення.
  6. VW Touareg I — часті поломки пневмопідвіски, редукторів та роздавальної коробки (усунення перелічених дефектів та обслуговування найчастіше зіставні з вартістю авто).
Якщо говорити про найпопулярніші моделі, які найчастіше приганяють в Україну (віком до 5 років), то лідерами тут є:
  1. Tesla Model Y
  2. Tesla Model 3
  3. Nissan Rogue
  4. Mazda CX-5
  5. Kia Niro
  6. Volkswagen Tiguan
  7. Hyundai Kona
Раніше ми повідомляли, що ціни на авто з пробігом у США знову почали зростати після заяви Дональда Трампа про введення мита. Суттєве зростання зафіксоване в останні 5 місяців і зараз вживані авто вже на 3,7% дорожчі, ніж торік.
Експерти проаналізували 1,5 мільйона оголошень про продаж авто віком до 5 років та порівняли їх вартість із минулорічними показниками. Які авто дорожачають, а які знецінюються — читайте тут.
За матеріалами:
wheel-news.com
Авто
