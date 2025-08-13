Ford відкликає понад 100 тисяч автомобілів — Finance.ua
Ford відкликає понад 100 тисяч автомобілів

Технології&Авто
Ford відкликає понад 100 тисяч автомобілів
Ford відкликає понад 103 000 пікапів F-150 у США через проблему із болтами осі, які можуть зламатися і призвести до кочення автомобіля або втрати потужності приводу.
Про це повідомила у вівторок Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США, передає Reuters.
Проблема із болтом осі може пошкодити компоненти, які передають потужність від осі до коліс і допомагають їм обертатися.
Це може призвести до кочення автомобіля, коли він стоїть на парковці без увімкненого гальма стоянки, або до втрати потужності приводу, що збільшує ризик аварії, повідомило американське управління з безпеки автомобілів.
У повідомленні зазначено, що дилери безкоштовно замінять вузли задньої осі.
Відкликання стосується моделей Ford F-150 2023−2025 років випуску. NHTSA оцінює, що дефект має приблизно 1% автомобілів.
За матеріалами:
Економічна Правда
