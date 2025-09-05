0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у світі

Технології&Авто
49
ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у світі
ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у світі
Світовий авторинок у 2025 році продовжує змінюватися: традиційні моделі все ще тримають лідерство, але електромобілі поступово відвойовують позиції.
Про це свідчить рейтинг Focus2Move.

Лідери ринку

За підсумками січня-липня 2025 року Toyota Corolla вийшла на перше місце у глобальному рейтингу, піднявшись на одну сходинку попри падіння продажів на 7,5%.
Другу позицію посів Toyota RAV4 (+0,1%), а на третє місце піднявся Ford F-Series (+14,5%).
Читайте також
Натомість Tesla Model Y, яка ще торік була абсолютним лідером, втратила одразу три позиції та опинилася на четвертому місці (-18,7%).
Загалом ТОП-10 виглядає так:
  1. Toyota Corolla (-7,5%);
  2. Toyota RAV4 (+0,1%);
  3. Ford F-Series (+14,5%);
  4. Tesla Model Y (-18,7%);
  5. Honda CR-V (+2,3%);
  6. Chevrolet Silverado (+2,5%);
  7. Toyota Camry (+12%);
  8. Hyundai Tucson (+2,9%);
  9. Toyota Hilux (+1%);
  10. Kia Sportage (-1,1%).

Нові гравці

Особливу увагу аналітики звертають на Geely Xingyuan, яка стрімко увірвалася в рейтинг і посіла 15-е місце, піднявшись одразу на 2007 позицій. Це підтверджує швидке зростання впливу китайських брендів на глобальному ринку.

Тренди року

Попри активне зростання попиту на електромобілі, дизельні та бензинові моделі залишаються домінуючими у топ-50. Водночас такі компанії, як Tesla та BYD, стикаються з викликами: темпи продажів сповільнюються через недостатньо розвинену інфраструктуру зарядних станцій і проблеми з постачанням.
Нагадаємо, українці також стабільно віддають перевагу автомобілям із бензиновими двигунами, а лідером у цьому сегменті за результатами серпня стала модель Hyundai Tucson.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems