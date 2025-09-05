ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у світі Сьогодні 20:08 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у світі

Світовий авторинок у 2025 році продовжує змінюватися: традиційні моделі все ще тримають лідерство, але електромобілі поступово відвойовують позиції.

Про це свідчить рейтинг Focus2Move

Лідери ринку

За підсумками січня-липня 2025 року Toyota Corolla вийшла на перше місце у глобальному рейтингу, піднявшись на одну сходинку попри падіння продажів на 7,5%.

Другу позицію посів Toyota RAV4 (+0,1%), а на третє місце піднявся Ford F-Series (+14,5%).

Натомість Tesla Model Y, яка ще торік була абсолютним лідером, втратила одразу три позиції та опинилася на четвертому місці (-18,7%).

Загалом ТОП-10 виглядає так:

Toyota Corolla (-7,5%); Toyota RAV4 (+0,1%); Ford F-Series (+14,5%); Tesla Model Y (-18,7%); Honda CR-V (+2,3%); Chevrolet Silverado (+2,5%); Toyota Camry (+12%); Hyundai Tucson (+2,9%); Toyota Hilux (+1%); Kia Sportage (-1,1%).

Нові гравці

Особливу увагу аналітики звертають на Geely Xingyuan, яка стрімко увірвалася в рейтинг і посіла 15-е місце, піднявшись одразу на 2007 позицій. Це підтверджує швидке зростання впливу китайських брендів на глобальному ринку.

Тренди року

Попри активне зростання попиту на електромобілі, дизельні та бензинові моделі залишаються домінуючими у топ-50. Водночас такі компанії, як Tesla та BYD, стикаються з викликами: темпи продажів сповільнюються через недостатньо розвинену інфраструктуру зарядних станцій і проблеми з постачанням.

Нагадаємо, українці також стабільно віддають перевагу автомобілям із бензиновими двигунами , а лідером у цьому сегменті за результатами серпня стала модель Hyundai Tucson.

