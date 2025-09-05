0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які авто українці купували у серпні: статистика ринку

Технології&Авто
14
Які авто українці купували у серпні: статистика ринку
Які авто українці купували у серпні: статистика ринку
У серпні 2025 року автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 49% ринку нових легкових авто. Торік їхня частка становила майже 63%.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Найпопулярнішими залишаються бензинові моделі — 32,3% продажів проти 40,8% у серпні 2024 року.
На другому місці — електромобілі, їхня частка зросла з 14,3% до 27,9%.
Гібриди охопили 23,4% ринку (проти 22,4% торік).
Дизельні авто втратили позиції: з 22,1% до 16,2%.
Автівки з ГБО, як і раніше, мають менше 1% продажів.

Лідери за сегментами

  • Серед бензинових авто — Hyundai Tucson
  • Електромобілів — BYD Song Plus
  • Гібридів — Toyota RAV-4
  • Дизельних авто — Renault Duster
  • Авто з ГБО — знову Hyundai Tucson
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems