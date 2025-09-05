Які авто українці купували у серпні: статистика ринку
У серпні 2025 року автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 49% ринку нових легкових авто. Торік їхня частка становила майже 63%.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Найпопулярнішими залишаються бензинові моделі — 32,3% продажів проти 40,8% у серпні 2024 року.
На другому місці — електромобілі, їхня частка зросла з 14,3% до 27,9%.
Гібриди охопили 23,4% ринку (проти 22,4% торік).
Дизельні авто втратили позиції: з 22,1% до 16,2%.
Автівки з ГБО, як і раніше, мають менше 1% продажів.
Лідери за сегментами
- Серед бензинових авто — Hyundai Tucson
- Електромобілів — BYD Song Plus
- Гібридів — Toyota RAV-4
- Дизельних авто — Renault Duster
- Авто з ГБО — знову Hyundai Tucson
