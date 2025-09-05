Які авто українці купували у серпні: статистика ринку Сьогодні 06:42 — Технології&Авто

Які авто українці купували у серпні: статистика ринку

У серпні 2025 року автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 49% ринку нових легкових авто. Торік їхня частка становила майже 63%.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Найпопулярнішими залишаються бензинові моделі — 32,3% продажів проти 40,8% у серпні 2024 року.

На другому місці — електромобілі, їхня частка зросла з 14,3% до 27,9%.

Гібриди охопили 23,4% ринку (проти 22,4% торік).

Дизельні авто втратили позиції: з 22,1% до 16,2%.

Автівки з ГБО, як і раніше, мають менше 1% продажів.

Лідери за сегментами

Серед бензинових авто — Hyundai Tucson

Електромобілів — BYD Song Plus

Гібридів — Toyota RAV-4

Дизельних авто — Renault Duster

Авто з ГБО — знову Hyundai Tucson

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.