Volkswagen представив сімейний седан за $16 800 (фото)
Седан Volkswagen Sagitar L уже надходить у продаж в Китаї за ціною від 119 900 до 135 900 юанів ($16 800 — 19 000).
Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Volkswagen.
Як і попередні покоління Sagitar, нова модель базується на Volkswagen Jetta. Утім, седан суттєво відрізняється за дизайном. Його силует стрімкіший, дверні ручки стали висувними, а продовгуваті фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами. До того ж, новачок дещо більший за VW Jetta.
Розміри Volkswagen Sagitar L:
- довжина — 4812 мм;
- ширина — 1813 мм;
- висота — 1472 мм;
- колісна база — 2731 мм.
У салоні встановили цифровий щиток приладів та великий 15-дюймовий тачскрін, а важіль КПП перенесли на кермову колонку. Об’єм багажника становить 533 л.
Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом. Серед опцій з’явилися матричні фари, панорамний дах, проєкція на лобове скло та камери кругового огляду.
Новий Volkswagen Sagitar L оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 160 к. с. У парі з ним працює 7-ступінчастий робот DSG.
Поділитися новиною
Також за темою
Volkswagen представив сімейний седан за $16 800 (фото)
Robotaxi вийшов за межі Остіна у Техасі: Tesla відкриває безпілотне авто для всіх
Instagram випустив застосунок для iPad
Apple готує компактну та доступну AR-гарнітуру Vision Air до 2027 року
Китайські науковці створили перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с
Apple оновить iPhone 12 у всьому ЄС, щоб знизити рівень випромінювання