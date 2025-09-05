0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Volkswagen представив сімейний седан за $16 800 (фото)

Технології&Авто
29
Volkswagen представив сімейний седан за $16 800 (фото)
Volkswagen представив сімейний седан за $16 800 (фото)
Седан Volkswagen Sagitar L уже надходить у продаж в Китаї за ціною від 119 900 до 135 900 юанів ($16 800 — 19 000).
Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Volkswagen.
Як і попередні покоління Sagitar, нова модель базується на Volkswagen Jetta. Утім, седан суттєво відрізняється за дизайном. Його силует стрімкіший, дверні ручки стали висувними, а продовгуваті фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами. До того ж, новачок дещо більший за VW Jetta.
Volkswagen представив сімейний седан за $16 800 (фото)
Розміри Volkswagen Sagitar L:
  • довжина — 4812 мм;
  • ширина — 1813 мм;
  • висота — 1472 мм;
  • колісна база — 2731 мм.
Volkswagen представив сімейний седан за $16 800 (фото)
У салоні встановили цифровий щиток приладів та великий 15-дюймовий тачскрін, а важіль КПП перенесли на кермову колонку. Об’єм багажника становить 533 л.
Читайте також
Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом. Серед опцій з’явилися матричні фари, панорамний дах, проєкція на лобове скло та камери кругового огляду.
Volkswagen представив сімейний седан за $16 800 (фото)
Новий Volkswagen Sagitar L оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 160 к. с. У парі з ним працює 7-ступінчастий робот DSG.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems