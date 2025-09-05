Volkswagen представив сімейний седан за $16 800 (фото) Сьогодні 02:53 — Технології&Авто

Volkswagen представив сімейний седан за $16 800 (фото)

Седан Volkswagen Sagitar L уже надходить у продаж в Китаї за ціною від 119 900 до 135 900 юанів ($16 800 — 19 000).

Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Як і попередні покоління Sagitar, нова модель базується на Volkswagen Jetta. Утім, седан суттєво відрізняється за дизайном. Його силует стрімкіший, дверні ручки стали висувними, а продовгуваті фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами. До того ж, новачок дещо більший за VW Jetta.

Розміри Volkswagen Sagitar L:

довжина — 4812 мм;

ширина — 1813 мм;

висота — 1472 мм;

колісна база — 2731 мм.

У салоні встановили цифровий щиток приладів та великий 15-дюймовий тачскрін, а важіль КПП перенесли на кермову колонку. Об’єм багажника становить 533 л.

Читайте також Volkswagen готує найпотужніший Golf R з мотором від Audi RS3 (фото)

Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом. Серед опцій з’явилися матричні фари, панорамний дах, проєкція на лобове скло та камери кругового огляду.

Новий Volkswagen Sagitar L оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 160 к. с. У парі з ним працює 7-ступінчастий робот DSG.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.