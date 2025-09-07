0 800 307 555
Volkswagen готує найпотужніший Golf R з мотором від Audi RS3 (фото)

Технології&Авто
45
Volkswagen готує найпотужніший Golf R з мотором від Audi RS3 (фото)
Volkswagen готує найпотужніший Golf R з мотором від Audi RS3 (фото)
Volkswagen розробляє спеціальну ювілейну версію Golf R, яка вперше отримає п’ятициліндровий турбодвигун від Audi RS3.
Про це повідомляє Autocar.
Модель має дебютувати у 2027 році й стане своєрідним фінальним акордом для бензинових Golf перед переходом лінійки на електрифікацію.
Volkswagen готує найпотужніший Golf R з мотором від Audi RS3 (фото)
Новий Golf R отримає 2,5-літровий п’ятициліндровий агрегат EA855, що наразі встановлюється на Audi RS3. Цей мотор видає 394 к.с. і 480 Нм крутного моменту, що значно більше за 333-версію Golf R з дволітровим чотирициліндровим двигуном EA888 на 328 к.с. і 400 Нм.
Завдяки цьому очікується, що п’ятициліндровий Golf стане найшвидшим у історії моделі, адже RS3 з таким мотором розганяється до 100 км/год за 3,8 секунди, тоді як Golf R 333 потребує 4,6 секунди.
Volkswagen готує найпотужніший Golf R з мотором від Audi RS3 (фото)
Вага автомобіля зросте приблизно на 25 кг у порівнянні з нинішнім Golf R (1545 кг), адже RS3 з таким двигуном важить близько 1570 кг.
Щоб мінімізувати приріст маси, Volkswagen планує використати ковані алюмінієві диски Warmenau та напівслікову гуму Bridgestone Potenza Race.
Також очікуються ширші колії, переналаштоване ПЗ та посилені гальма: якщо у Golf R 333 встановлені 357-міліметрові сталеві диски, то RS3 має 380-міліметрові карбоново-керамічні.
Volkswagen готує найпотужніший Golf R з мотором від Audi RS3 (фото)
Щоб зберегти двигун після введення екологічних норм Euro 7 у листопаді 2026 року, Audi планує модернізувати його апаратну частину: новий сажовий фільтр, більш чутливі датчики NOx, оновлену карту упорскування та каталізатори з вищою щільністю осередків.
Прем’єра відбудеться у 2026 році, а старт продажів запланований на 2027-й — у рік 25-річчя лінійки Volkswagen R. Ця модель стане останнім «чистим» бензиновим Golf.
Паралельно компанія представить перший повний гібрид Golf, а наприкінці десятиліття очікується дебют повністю електричної версії.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Авто
