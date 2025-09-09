Volvo показав конкурентв Porsche Taycan без заднього скла (фото)
На ринок виходить новий Polestar 5 — найдорожча і найпотужніша модель шведської марки. Електрокар від Volvo пропонують у версіях на 748 і 884 к. с. із запасом ходу до 670 км.
Серійний електромобіль Polestar 5 дебютував на автошоу IAA Mobility у Мюнхені і надходить у продаж за ціною від 119 900 до 142 900 євро. Його подробиці розкрили на сайті шведського бренду.
П’ятиметровий седан Polestar 5 — конкурент BMW i7, Porsche Taycan та Mercedes EQS. Це найдорожча флагманська модель бренду.
Новий Polestar 5 не змінився порівняно з перед серійними концептами і зберігає гранчастий дизайн та обтічний силует. Виражений «ніс» та тоненькі двосекційні фари — типові риси стилю Polestar. Примітно, що авто не має заднього скла.
У салоні цифровий щиток приладів помістили на кермову колонку, також є проєкція на лобове скло. Електрокар отримав 14,5-дюймовий портретний дисплей та мультимедійну систему на базі Google. Авто має 365-літровий задній та 62-літровий передній багажники.
Спортивні крісла Recaro отримали електропривід, підігрів, в вентиляцію та масаж. Також комплектація Polestar 5 включає панорамний дах, чотиризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, акустику з 10 динаміками та систему напівавтономного руху.
Електромобіль Polestar 5 запропонували у двох повнопривідних двомоторних версіях:
- Dual motor — 748 к. с. і 812 Н∙м, 3,9 с до 100 км/год, максималка 250 км/год, батарея на 112 кВт∙год, запас ходу 670 км;
- Performance — 884 к. с. і 1015 Н∙м, 3,2 с до 100 км/год, максималка 250 км/год, батарея на 112 кВт∙год, запас ходу 565 км.
800-вольтна архітектура підтримує зарядку потужністю 350 кВт. У такому режимі зарядити електрокар на 80% можна за 22 хвилини. Варіант Performance отримав адаптивні амортизатори.
Поділитися новиною
Також за темою
Volvo показав конкурентв Porsche Taycan без заднього скла (фото)
Українці в Польщі мають обміняти посвідчення водія: що зміниться з 1 жовтня
OpenAI дослідила, чому навіть найкращі моделі ШІ галюцинують
General Motors планує скоротити виробництво електромобілів
Uber та китайська Momenta тестуватимуть повністю безпілотні автомобілі у Німеччині
Уряд розробляє концепцією розвитку електрозарядної мережі