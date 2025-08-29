Volvo представила новий стильний гібридний кросовер XC70 — Finance.ua
укр
Volvo представила новий стильний гібридний кросовер XC70

Технології&Авто
Volvo представила нове покоління XC70 — кросовера, створеного з прицілом на китайський ринок та орієнтованого на сім’ї, які шукають комфорт та спокійний ритм життя. Модель поєднує в собі риси культового універсала та сучасні технології, пропонуючи гібридну установку із вражаючим запасом ходу.
Автомобіль легко впізнається як Volvo: закриті радіаторні решітки в стилі електричних моделей бренду, матричні світлодіодні фари і незграбне заднє скло надають кросоверу сучасного вигляду. Обтічні лінії кузова, змивні дверні ручки, панорамний дах та колеса розміром до 21 дюйма підкреслюють його преміальний характер.
Інтер’єр виконаний у фірмовому скандинавському стилі: 12,3-дюймова цифрова панель приладів, 15,4-дюймовий мультимедійний екран і опціональний 92-дюймовий дисплей доповненої реальності. У салоні передбачені дерев’яні вставки, бездротова зарядка, акустика Harman Kardon, тризонний клімат-контроль та голосовий помічник на базі ІІ.
Головна особливість новинки — плагін-гібридна силова установка. Базова версія з переднім приводом розвиває 314 к.с. та розганяється до 100 км/год за 8 секунд, пропонуючи до 116 км ходу тільки на електротязі. Кросовер підтримує швидке заряджання: від 0 до 80% акумулятор можна заповнити за 23 хвилини, а при підключенні до побутової станції — за 7 годин. Крім того, XC70 оснащений функцією двонаправленої зарядки, що дозволяє використовувати його як джерело енергії, наприклад під час кемпінгу.

За матеріалами:
mmr.ua
Авто
